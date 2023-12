All'Itis di Cuneo un corso per nonni digitali tenuto dagli studenti

L'Associazione Auser Volontariato di Cuneo, in relazione al progetto "Con i giovani per nonni più digitali", organizza un corso di digitalizzazione rivolto agli anziani per impratichirsi all'uso del computer, cellulare e tablet.

Il corso, che si svolgerà presso l'ITIS di Cuneo e avrà inizio a metà gennaio 2024, consisterà di 10 lezioni per due ore settimanali.

Ogni anziano che parteciperà sarà seguito, per tutto il periodo del corso, da uno stesso studente (che noi chiamiamo "Pony della solidarietà") dell'Istituto.