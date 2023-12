Apre “Campus Mondovì”, struttura per la ricettività, la convegnistica e la formazione firmate Cfpcemon

Apre “Campus Mondovì”: una struttura che offre soluzioni innovative e su misura per la ricettività, la convegnistica e la formazione firmate Cfpcemon.



I locali recentemente rifunzionalizzati, l’ambiente circostante, i numerosi spazi comuni all’aperto e la contiguità con un’area sportiva attrezzata, costituiscono un elemento di valore aggiunto del Campus in favore di qualsiasi attività sia organizzata all’interno della struttura.



Spiega Marco Lombardi, direttore generale deI CFP Cemon, Centro di Formazione Professionale accreditato dalla Regione Piemonte e titolare della struttura:

“Dal 2022 abbiamo ampliato gli spazi Monregalesi, prendendo in gestione quelli annessi alla nostra struttura formativa. Nello stesso periodo abbiamo ampliato anche le attività sulla sede, in particolare con progetti e partenariati internazionali che nei mesi passati hanno portato a Mondovì gruppi di studenti e formatori provenienti da molti paesi europei. Le attività formative che proponiamo richiedono sempre più spesso l’ospitalità per i nostri partner e da qui nasce l’idea del Campus Mondovì: uno spazio integrato che offre soluzioni ricettive e in cui sia possibile organizzare, allo stesso tempo, un evento formativo, un convegno, un programma di attività didattiche”



Campus Mondovì offre ai propri ospiti:

- 24 posti letto in 6 camere singole, 3 camere doppie e 4 camere triple, tutte dotate di bagno privato;

- una sala conferenze con 90 posti a sedere, impianto microfonico, sistema di videoproiezione e schermo;

- 3 aule da 20/25 posti per attività formative, didattiche e seminariali che richiedono ambienti più raccolti;

- un ampio spazio comune, dotato di attrezzature da cucina, in cui preparare o consumare i pasti;

- 2 cucine con arredi e attrezzature professionali a disposizione per eventi, attività di team building, contest e corsi;

- spazi comuni all’aperto, anche protetti da strutture porticate;

- un comodo parcheggio in grado di accogliere automobili, autobus e pullman.



Campus Mondovì è il luogo ideale per:

- l’ospitalità di gruppi di persone coinvolte in progetti formativi, didattici e di tirocinio;

- l’organizzazione di convegni, seminari e cicli di conferenze articolati in più giornate di lavoro;

- la gestione di attività formative e didattiche che richiedono spazi evoluti e flessibili;

- l’ospitalità di gruppi di persone a vario titolo coinvolte in attività lavorative, di stage e tirocinio nell’area di Mondovì e nei dintorni, interessate all’ottimo rapporto qualità/prezzo dell’offerta ricettiva e alla facilità dei collegamenti;

Campus Mondovì è meglio di un hotel:

- se ricerchi uno spazio integrato che offra soluzioni ricettive e in cui sia possibile organizzare, allo stesso tempo, un evento formativo, un convegno, un programma di attività didattiche;

- se sei responsabile di un gruppo di persone che si trova a Mondovì o nel territorio circostante per stage, tirocini, attività formative e di inserimento lavorativo e cerchi una soluzione ricettiva con un ottimo rapporto qualità prezzo, in cui siano disponibili anche spazi comuni per la preparazione e la consumazione dei pasti;

- se cerchi una struttura, integrata con un centro formativo, per un periodo di permanenza temporanea, di studenti, giovani o adulti coinvolti in progetti internazionali promossi dall'Unione Europea;

- se vuoi organizzare un evento sportivo di più giorni (stage, Academy, competizioni, ecc.) nelle vicine strutture sportive (pista di atletica, campi da beach volley, piscina comunale di Mondovì) appoggiandoti alle nostre soluzioni di ricettività;

- se ti interessa organizzare un evento aziendale di formazione, aggiornamento o team building e prevedi la permanenza degli ospiti per più giorni o pensi di utilizzare aule flessibili, spazi comuni, cucine, ecc.



Campus Mondovì è meglio di un centro congressi perché:

- la struttura, pur essendo moderna e perfettamente collegata con le principali vie di comunicazione dell’area nord-ovest (autostrada A6 Torino-Savona, linea ferroviaria Torino-Savona, ecc.) è inserita in un tranquillo contesto di campagna, che facilita la gestione e lo svolgimento di eventi, appuntamenti formativi, convegni, seminari, ecc.

- all’interno della struttura convivono spazi dedicati alla formazione (sala conferenze, aule, laboratori, ecc.), l’offerta ricettiva (camere) e gli spazi comuni (spazi all’aperto, spazi porticati, spazi per la preparazione e la consumazione dei pasti, ecc.);

- la struttura è integrata con un centro di formazione professionale all’avanguardia in Piemonte e questo rende gli ambienti vivi 365 giorni l’anno, non solo in occasione degli eventi;