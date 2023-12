Sci alpino, Coppa del mondo: Bassino out nel superG di Val d'Isère, trionfa Federica Brignone

Cocente delusione per Marta Bassino nel superG di Val d'Isère. La campionessa cuneese parte forte ma commette un errore ed esce nella parte alta del tracciato, rimanendo a bocca asciutta in una giornata molto felice per i colori azzurri.

Una splendida Federica Brignone, infatti, fa sua la gara in 1:28.58 conquistando la sua vittoria numero in Coppa del mondo.

Italia ad un passo dalla doppietta: Sofia Goggia, terza in 1:22.17 (+0.59) viene preceduta solo dalla norvegese Kajsa Vickhoff Lie (+0.44). Bene anche Laura Pirovano, settima a 1.80 da Brignone.

Ai piedi del podio Cornelia Huetter (+0.87), poi Michelle Gisin (+1.32) e Joanna Haehlen (+1.71).