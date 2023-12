Fossano, Gioiello al centro della Granda - Quarta Puntata [Seconda Parte]

Cominciamo questa seconda parte dedicata alla Città di Fossano entrando nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano , in via Roma. Grazie alla loro gentile concessione possiamo ammirare l'opera di Ambrogio da Fossano, detto il Bergognone .

Artista di epoca rinascimentale dell'area lombarda, fortemente influenzato da Vincenzo Foppa , ma da tutti i grandi maestri del Rinascimento come si può vedere nel ritratto di Santa Caterina di Alessandria , una sorta di "Gioconda" , in salsa fossanese.

E ricordate che, anche durante le Feste, la Granda è Bellezza. Un buon Natale e un felice anno a tutti gli appassionati di Storie dell’Arte.

