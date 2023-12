Volley A1F. Cuneo, la rimonta si ferma ad un soffio dal tie break: a Chieri arriva un altro Ko

Due set dominati da Chieri, ppoi la reazione delle ragazze di massimo Bellano che lottano punto a punto nel quarto set fino a fiorare il tie break. Signorile e compagne hanno anche un'occasione per impattare, poi però si fanno superare ai vantaggi dalle collinari che s'impongono per 3-1 ((25- 18, 25-19, 17-25, 26-25)

Cuneo arriva al match di Chieri con qualche defezione per l’influenza, mancano all’appello Scognamillo e Haak.

Dopo i primi due set in sordina le ragazze di Bellano trovano la grinta e la giusta determinazione per vincere bene il terzo parziale. Le Gatte riescono ad esprimere un ottimo gioco anche nel quarto set credendoci sino alla fine, ma commettendo qualche errore di troppo che su un campo come Chieri diventa difficile da recuperare.

La Honda Olivero S. Bernardo esce da questa trasferta senza un punto, ma con evidenti miglioramenti dal punto di vista di gioco di squadra e grinta in campo che ben fanno sperare per il proseguo del campionato.

Il prossimo appuntamento della tredicesima giornata di andata del campionato diA1 femminile Tigotà sarà al Palazzetto di San Rocco Castagnaretta sabato 23dicembre alle ore 20,30 quando la Honda Olivero S. Bernardo ospiterà il Bisonte Firenze

IL MATCH

Bellano parte con Adelusi (9) opposta a Signorile (13), Kubik (10) e Stigrot (8)schiacciatrici, Sylves (7) e Hall (14) al centro, Ferrario (6) libero. Bregoli risponde con Malinov(23) in palleggio e Grobelna (8) opposta, schiacciatrici Kingdon (9) e Skinner(6), al centro Zakchaiou (16) e Gray (12), Spirito (5) libero.

Le due squadre partono entrambe contratte come in fase di studio fino al 3 pari, poi Cuneo allunga grazie ai suoi muri efficaci, Chieri recupera terreno con Skinner, ma le gatte tengono il campo (7 pari). L’attacco delle padrone di casa comincia a funzionare e sul 10 a 7 Bellano ferma ilgioco. Funziona bene anche la difesa di Chieri che riesce a contrattaccare con precisione 13 a 7 e il coach cuneese richiama di nuovo le sue all’ordine. Un lungo scambio con spettacolari difese da entrambe le parti porta il punto alle cuneese 13 a 8. Chieri , però, non si scoraggia e in battuta riesce a mettere in difficoltà la ricezione delle gatte 16 a 9. La Skinner e la Grobelna in attacco non perdonano 18 a 11. Kubik risolve una situazione spinosa con un bell’attacco da seconda linea, portando il punteggio suk 18 a 12, ma le ragazze di Bellano commettono troppi errori in battuta e regalano punti a Chieri, 19 a 14. Stigrot e Kubik provano a risollevare il punteggio 21 a 17, ma Chieri riceve e rigioca con sicurezza 24 a 18. Le padrone di casa chiudono il set 25 a 18 con un ace di Grobelna.

Si riparte con due errori in battura da entrambe le parti. Chieri serve meglio di Cuneo, ma le gatte tengono testa alle padrone di casa e riescono passare in vantaggio grazie alla buona guardia a muro della Sylves, e sul 7 a 9 per la prima volta nel match Bregoli chiede time out. Sul 9 a 11 Bellano tenta di rafforzare ancora il muro e mette in campo Molinaro al posto di Hall. La mano pesante di Skinner però si fa sentire e Chieri recupera 13 a 11, Bellano chiama fuori Adelusi e dentro Enweonwu. Le padrone di casa, però, ingranano la marcia e sul 15 a 12 il coach cuneese richiama le sue ragazze.

Anche Bregoli prova cambiare qualche carta in tavola, chiama fuori Gray e Kingdone e al loro posto fanno ingresso in campo Omoruyi (subito autrice di un ace) e Weitzel. Bellano risponde facendo entrare Tanase al posto di Kubik, 19 a16 e subito dopo ferma il gioco. Anche la nuova entrata Weitzel dall’alto deisuoi due metri si fa sentire in attacco e porta le sue sul 22 a 18. Zakchaiou chiude il set grazie ad una veloce e ad un muro punto 25 a 19.

Qualche cambiamento nella formazione della Honda Olivero S. Bernardo, Bellano lascia in campo Enweonwu e le gatte partono forte portandosi in vantaggio per 3 a 8. Un po’ di confusione nella difesa cuneese e le chieresi recuperare qualche punto, 5 a 8. Due attacchi out riportano le padrone di casa sotto 7 a 8 e Bellano è costretto a fermare il gioco. Grande lavoro per capitan Signorile costretta a muoversi su ogni palla per servire le sue ragazze che però rispondono bene: 9a 13. Anche Enweonwu presidia la rete e Bregoli prima tenta il cambio Gray per Weitzel e Kingdon per Omorui e poi richiama all’ordine le sue ragazze sul 10 a 15. Cambio anche di regia per Chieri dentro la Morello. Un lungo e spettacolare scambio che infiamma il pubblico finisce con un bel punto della Kubik, 13 a 18. Ancora un cambio per le torinesi, fuori Skinner e dentro Papa. Le Gatte commettono però qualche errore di troppo e le padrone di casa ne approfittano per rifarsi sotto 15 a 18. Va avanti Cuneo con grande carattere credendoci punto su punto, 15 a 21. Ancora Sylves infallibile a muro, 16 a 23, e poi il mani e fuori di Enweonwu e l’errore in attacco di Chieri chiudono il set 17 a 25.

Chieri riparte a spron battuto e in un attimo si porta sul 6 a 2: Bellano ferma il gioco. Recupera bene Cuneo un paio di palloni in difesa 6 a 4, ma poi arriva un dolorosissimo muro di Zakchaiou su Kubik che riporta nuovamente avanti le padrone di casa 9 a 5. La ricezione della Reale Mutua Fenera èpressochè perfetta e sono ben posizionate anche muro, 12 a 7 e per Bellano è ora del secondo time out. Le Gatte pasticciano in difesa e lasciano scappare le ragazze di Bregoli, 14 a 7. Due ace di Signorile in battuta ridanno vigore alla cuneesi, 12 a 14, e questa volta è il coach di Chieri a fermare il gioco. Si combatte sotto rete punto su punto, male ragazze di Bellano sembrano aver ritrovato il vigore del terzo set e rimontano sino al 15 pari.

E’ il capitano di Chieri, Grobelna, a provare a suonare la carica, Skinner trova un ace e la Zakchaiou non perdona a muro, le padrone di casa si riportano in vantaggio 20 a 17. Kindon trova una diagonale strettissima su una palla quasi persa 22 a 19. La Grobelna continua a macinare punti senza essere fermata 23 a 21, ma Cuneo non molla la presa e si fa sotto 23 a 22. Bregoli ferma tutto. Ancora ace di Signorile, 23 pari. Attacco out della Grobelna, 23 a 24, ma la Signorile stavolta sbaglia in battuta, 24 pari, e ancora un errore in battuta di Cuneo porta il punteggio sul 24 a 25. Enweonwu si fa murare e si infrangono le speranze cuneesi. La partita termina con il 26a 24 per Chieri che si aggiudica il quarto set e la gara per 3-1.

Lena Stigrot a fine partita: “Abbiamo giocato due bei set, con tanti miglioramenti evidenti che fanno ben sperare per il proseguo del campionato, anche se eravamo senza due giocatrici del gruppo. Abbiamo messo impegno e concentrazione e ci abbiamo creduto fino alla fine. I nostri tifosi ci sono stati sempre vicini e ci hanno sostenuto sino alla fine, questo per noi è molto importante.”

REALE MUTUA FENERACHIERI ’76 - HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO 3-1 (25- 18, 25-19, 17-25, 26-25)

HONDA OLIVERO S. BERNARDO CUNEO: Signorile 2, Adelusi 3, Stigrot 28,Sylves 7, Hall 7, Tanase, Scola ne, Kubik 11, Molinaro 1, Enweonwu 13, Ferrario(L), Thior ne. All. Bellano, vice all. Aime.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Malinov 4, Grobelna 24, Zakchaiou11, Gray 6, Kingdon 11, Skinner 13, Spirito (L); Morello, Anthouli N. e. Weitzel 2 , Kone ne, Omoruyi 2 , Papa,Rolando (2L). All. Bregoli, vice all. Daglio.