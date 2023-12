Volley A2/F: il Puma spreca, la Ipag no! La Lpm Bam Mondovì sconfitta al tie-break in casa del Montecchio

Puma generoso e in versione natalizia! La Lpm Bam Mondovì torna da Montecchio con un punto, ma anche con un bel carico di rimpianti, per una gara che avrebbe potuto regalare maggiori soddisfazioni alle pumine. Le ragazze di coach Basso, infatti, nei primi tre set, due dei quali conquistati a man bassa, hanno dimostrato una superiorità schiacciante. Nel quarto set, però, è mancata la mazzata finale e pian piano la Ipag di coach Buonavita è riuscita a recuperare, fino a ottenere il successo al tie-break (16-14).

Un punto dunque per il Puma, che ora sente il fiato sul collo dell'Offanengo, distante solo tre lunghezze. Servizio protagonista nel bene e nel male per entrambe le formazione, con una abbuffata di errori in battuta, ma anche di ace. Nelle pumine ottima performance di Clara Decortes, assoluta protagonista del match e autrice di 23 punti. Bene anche le centrali Farina e Riparbelli, così come il libero Agata Tellone e la regista Veronica Allasia. Da rivedere, invece, l'asse laterale con Grigolo e Lux ancora una volta poco incisive. Nelle padrone di casa da segnalare la buona prova della giovane diciannovenne Sara Bellia (16).

Da ricordare che la Lpm sabato prossimo sarà nuovamente impegnata in una difficile trasferta sul campo dell'Esperia Cremona, oggi vittoriosa per 0-3 sul campo del San Giovanni in Marignano.

PRIMO SET: partenza equilibrata con le due squadre appaiate sul 3-3. Ace per Sara Bellia. La imita poco dopo Clara Decortes. Parità che continua a permanere, 8-8. Il primo break se lo aggiudica la Lpm, che allunga sull'8-11. Time-out chiesto da coach Buonavita. Si rientra in campo e le pumine mettono in cascina altri punti preziosi. La squadra di Basso sfrutta a dovere il muro. Nuovo time-out chiesto dalla panchina veneta sul 9-16. Un break conquistato anche dalle padrone di casa, 12-17. Le pumine tornano a spingere e raggiungono otto punti di vantaggio sul 12-20. Clara Decortes perfora la difesa della Ipag e sul 14-22 avvicina le rossoblù alla conquista del set. Sul 14-24 arrivano dieci set-ball per la Lpm. Al quarto tentativo arriva l'errore al servizio di Sara Bellia, che fissa il punteggio sul 17-25.

SECONDO SET: squadre sulla parità, 2-2. Arciprete mette a segno il punto che vale il 4-2 per Montecchio. Muro Botezat e venete a +3. Clara Decortes rosicchia un punto alle avversarie, 9-7. Doppio ace per Bellia e Montecchio aumenta il vantaggio. Sul 12-7 coach Basso ferma il gioco e chiama il time-out. Si torna in campo e Sara Bellia colpisce ancora. Le pumine non mollano e dopo l'attacco vincente di Decortes portano il punteggio sul 14-11. Nuovo break per la formazione di casa e sul 18-13 coach Basso spende il secondo time-out a disposizione. A segno anche Roberta Carraro. Ace per Riparbelli e punteggio di 20-16. Gran diagonale di Alessia Arciprete e Ipag a tre punti dalla conquista del set. Ancora un errore al servizio per le pumine e sul 24-19 le venete si guadagnano cinque set-ball. Due punti conquistati dalla Lpm e coach Buonavita chiama il time-out. Si torna in campo e il pallonetto di Linda Mangani fissa il punteggio sul 25-21.

TERZO SET: buon avvio di set per le pumine, che dopo l'ace di Chiara Riparbelli si portano sullo 0-2. Ace anche per Veronica Allasia ed Lpm sull'1-4. Mangani out e Puma a +5 sul 4-9. Time-out chiesto da coach Buonavita. Decortes è incontenibile e con un pallonetto felpato porta la Lpm sul 5-11. Lux alza il ritmo e il Puma scappa via sull'8-16. Buonavita ferma nuovamente il gioco e chiama il secondo time-out. La sagra dell'ace continua e trova la firma anche di Alice Farina, 9-18. Le pumine volano sulle ali dell'entusiasmo e aumentano il vantaggio sul 9-21. Break delle padrone di casa, che cercano quanto meno di rendere meno pesante lo score. Arrivano dieci set-ball per il Puma sul 14-24. Al secondo tentativo ci pensa la neo entrata Sali Coulibaly a chiudere il set sul 15-25.

QUARTO SET: Montecchio avanti 2-0. Arciprete a segno e Ipag a +3 sul 6-3. Break per le pumine, che accorciano. Buon momento per le padrone di casa. Ace per Alessia Arciprete, tra le proteste delle pumine che ritenevano out il pallone. Time-out chiesto da Basso sul 12-8. La Lpm prova a restare aggrappata al set, 15-12. Time-out chiesto da coach Buonavita. Ennesimo ace per Sara Bellia e Montecchio sul 18-14. Ancora una pausa tecnica per il secondo time-out chiesto da coach Basso. Primo tempo vincente per Alice Farina e punteggio di 22-18. Sara Caruso alza il muro su Clara Decortes e sul 24-18 arrivano sei set-ball per la Ipag. L'errore di Laura Grigolo fissa il punteggio sul 25-19. Si va al tie-break.

TIE-BREAK: Decortes subito a segno. Squadre sul 2-2. Botezat porta in vantaggio la Ipag. Ancora equilibrio sul 5-5. Cartellino giallo per proteste sventolato alla panchina veneta. Chiara Riparbelli si fa rispettare sottorete e conquista un punto fondamentale. Si va, infatti, al cambio campo sul 7-8. Time-out chiesto da Buonavita sul 7-9. La mossa sembra quella giusta, visto che poco dopo le squadre tornano in parità sul 10-10. Time-out per coach Basso. Si rientra in campo e prima Lux e poi Grigolo mandano fuori due conclusioni. Il Puma non molla e si torna sul 13-13 per un finale incandescente. Time-out per coach Buonavita. Sara Caruso conquista il punto del match-ball per la Ipag. L'errore al servizio rimette in equilibrio il punteggio. Si va avanti ai vantaggi. Un ace chiude il match a favore della formazione veneta sul 16-14.