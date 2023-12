Volley A2M. Cuneo-Prata 3-0 è stata anche la vittoria di Battocchio. Lui: "Il merito è tutto dei ragazzi" (VIDEO)

Si gode la vittoria, Matteo Battocchio. E lo fa da allenatore: semplicemente elogiando i giocatori, senza volersi prendere particolari meriti.

Che invece ha: un coach deve portare gli atleti a giocare le partite in forma fisica e mentale, vero, ma è necessario anche sappia leggerle queste partite. E Battocchio lo sa fare come pochi altri.

Il caso del finale di secondo set, quando è praticamente andato in zona 1 a fornire precise indicazioni a Iacopo Botto su dove e come servire. Il capitano, al quale non manca certo l'esperienza, ha annuito ed eseguito. Risultato: un ace millimetrico con la squadra al set ball. Sono particolari che fanno la differenza.