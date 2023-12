Moretta, i precari della Rana si rivolgono all'azienda: "Dottor Rana, siamo pronti a discutere, lo sia anche lei"

Dalle lavoratrici e dai lavoratori precari dello stabilimento Rana di Moretta riceviamo e pubblichiamo:

Siamo le lavoratrici ed i lavoratori precari dello stabilimento Rana di Moretta. Siamo il 66% di chi lavora lì. Incredibile vero? Eppure è così. Su tre dipendenti, in due siamo precari da Rana. Cosa vuol dire essere precario ti chiederai.

Vuol dire NON avere il contratto con Rana ma con un'agenzia di somministrazione, quindi rischiare di essere lasciati a casa improvvisamente in qualunque momento e senza alcun motivo, vuol dire contratto a termine senza certezza per il futuro. Vuol dire venire a lavorare e magari sentirsi dire oggi non ci servi torna tra un po’ di giorni, come è capitato a parecchi di noi prima che il sindacato intervenisse. Vuol dire andare in banca e non avere un mutuo perché non abbiamo un lavoro stabile.

Vuol dire non poter fare progetti di vita in serenità. Un matrimonio, un figlio, una casa sono un azzardo se non c’è certezza di reddito. Vuol anche dire essere pronti e flessibili (come i nostri compagni di lavoro che sono assunti da Rana del resto) a lavorare il sabato se serve, a spostare le ferie, a essere trattati come lavoratori “a chiamata” anche se non abbiamo contratti a chiamata, a dare il meglio di noi sul lavoro e poi magari vedere che quel mese ci sono saltati i ratei di tredicesima e premio perché i giorni che ci hanno fatto lavorare non bastavano.

Vuol dire non vedere riconosciuto il livello corretto per la tua professionalità e quindi pagati di meno del dovuto. Tutto ciò è inammissibile anche nelle boite, eppure capita in una grande azienda alimentare italiana. A molti di noi capita da anni, non da mesi! Un'azienda che ha dei meriti certamente, perché investe nel nostro paese, ma che non può trattarci così! Il lavoro è dignità, la nostra dignità va rispettata! Sono anni che siamo trattati così ora basta!

Abbiamo scelto di aprire una vertenza per risolvere i nostri problemi, ma dopo un primo incontro, i nostri rappresentanti non sono stati più convocati, e i nostri problemi sono irrisolti. Per questo abbiamo scioperato, per questo abbiamo fatto un presidio davanti all'azienda, per questo oggi denunciamo qui le nostre condizioni e chiediamo il rispetto della legge, e continueremo a farlo e a batterci perché i nostri diritti siano rispettati, con tutta la nostra forza e con tutta la nostra fantasia che è tanta.

Abbiamo chiesto un incontro al Presidente della Provincia, con la presenza del Sindaco di Moretta. Le istituzioni possono intervenire e parlare con l’azienda. La provincia di Cuneo è la più ricca del Piemonte, tra le più ricche d’Italia. Vogliamo l’assunzione, si può, il lavoro c’è , ne arriverà altro e ne siamo felici, l'azienda si è fatta pubblicità sui giornali per aver portato la produzione di lasagne e piatti pronti dal Belgio a Moretta, specificando che ha ottenuto convenzioni per nuove strutture e l'assunzione di 90 persone che in realtà non sono mai state assunte.

Allora assumere come RANA si deve e lavorare in serenità nel rispetto dei diritti non solo è giusto, ma è possibile.

Dottor Rana, vorremmo trascorrere un Buon Natale anche noi: le chiediamo di convocare i nostri sindacati, le richieste le conosce, un accordo si può trovare: siamo pronti a discutere, lo sia anche Lei!