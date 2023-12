A San Giuliano di Roccabruna l’emozionante concerto di Natale dei bimbi

Una bellissima giornata per grandi e piccini è stata quella di ieri, domenica 17 dicembre, a San Giuliano di Roccabruna.



Tra folletti, renne, slitta con Babbo Natale la magia è arrivata a stupire anche quest’anno, in attesa del 25 dicembre.



Nel pomeriggio, il concerto degli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e delle classi della scuola primaria di Roccabruna, è stato per tutti un emozionante viaggio nei canti natalizi. A essere coinvolti, genitori, nonni, fratelli e sorelle,…



“Stammi vicino e dammi la mano, in questa notte speciale in questa notte d'inverno eppure piena di felicità. La luna ha già preso il suo posto nel cielo, un cielo pieno di stelle. Notte incantata notte speciale è la notte di Natale”.



Molti sono stati i canti proposti, sotto la sapiente regia della maestra Claudia Belliardo, ognuno dei quali introdotto da importanti parole. Messaggi pace, amore, condivisione e riflessione sulla festività che ci attende.



Ed è stato proprio un messaggio d’amore a terminare il bellissimo concerto: “Il nostro ultimo brano, intitolato “Questo Natale” è una rivisitazione di “Last Christmas”, una canzone che sottolinea l'importanza di trascorrere il Natale con le persone che amiamo e a cui vogliamo bene”.



Ad essere presente il sindaco di Roccabruna Marco Arneodo e ad attendere i bambini al termine del concerto, una deliziosa merenda a base di pane e nutella, panettone, pandoro, cioccolata calda e succo di mela, offerta da simpatici folletti dell’associazione Volontari di San Giuliano.