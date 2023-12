Al campus di Economia di Cuneo l'ITT Motion Tecnologies a tu per tu con gli studenti

Prodotti di elevata affidabilità, un modello organizzativo impeccabile grazie ad una attenta analisi dei processi, il forte orientamento al cliente e la capacità di ascoltare, rispondere con competenza e personalizzazione del prodotto. Sono i punti forti della multinazionale leader nel settore della produzione di materiale d’attrito e pastiglie freno per autoveicolo, la ITT Motion Technologies, che a Barge ha lo stabilimento principale del Gruppo in Italia, e nei giorni scorsi è stata protagonista di una testimonianza aziendale nell’ambito del corso di Economia e direzione delle Imprese presso il Dipartimento di Management “Valter Cantino”/Campus di Management ed Economia - Università di Torino, Sede di Cuneo.

Dopo il benvenuto della Prof.ssa Viassone, ad aprire gli interventi con una visione d’insieme del Gruppo, in particolare per le risorse umane, è stata Viola Careggio, HR Talent Acquisition Specialist. A seguire, Stefano Barale, High Performance Vehicle Project Manager che ha illustrato il ruolo del Project Manager all’interno di ITT e Simone Dani Project Leader GALT. che si è focalizzato sugli aspetti business con un’analisi settore/mercato e sulle relazioni con i clienti. L’importanza dei fattori ESG, la vision internazionale del gruppo sono stati al centro delle domande degli studenti al termine della lezione.

Una testimonianza aziendale che ha trasmesso in termini concreti la determinazione, la motivazione e la forte proiezione agli obiettivi che caratterizzano i team di lavoro di ITT Motion Technologies, parte strategica della ITT Corporation, società̀ quotata in borsa con sede a Stamford (CT). In Italia si concentra la maggior parte della ricerca e dello sviluppo di ITT sui sistemi frenanti di nuova generazione, a basse emissioni e adatti ai veicoli elettrici, con 150 persone impegnate nelle attività di R&D, che collaborano con gli altri due centri di ricerca satelliti del Gruppo, negli Stati Uniti e in Cina.

Commenta Viola Careggio: “L’essenza del nostro gruppo è quella di saper coniugare l’internazionalità del suo business e del suo perimetro con la valorizzazione delle singole località dove diamo forma ai nostri prodotti. Per questo motivo a Barge siamo molto attivi nel mantenere una forte connessione con il territorio e la nostra testimonianza aziendale presso il Dipartimento di Management “Valter Cantino”/Campus di Management ed Economia – Università di Torino, Sede di Cuneo, che ci ha permesso di entrare in contatto con i loro studenti, ne è un esempio concreto. Crediamo fortemente che il talento sia da nutrire e coltivare sostenendolo in un percorso di sviluppo e crescita. Ringraziamo la Prof.ssa Viassone per l’opportunità, gli studenti del Corso di Economia e direzione delle Imprese per la loro partecipazione”.