“Aquile randagie”: gli scout di Saluzzo 1 hanno inaugurato la loro sede rimessa a nuovo

Vivacità e clima di festa nel gruppo scout Agesci “Saluzzo 1, dove si sono sommate emozioni e gratitudine, propositi e fermentim ieri domenica 17 dicembre, per il taglio del nastro della sede rinnovata e ampliata nella ex caserma Musso ora “Il Quartiere”. Si sono aggiunti nuovi locali a quelli concessi 10 anni fa dal Comune di Saluzzo al gruppo.

Verranno destinati alle tre branche di piccoli e giovani scout dagli 8 ai 21 anni: la tana dei lupetti, quella del reparto, del clan, dei capi, oltre al magazzino e servizi, al nuovo impianto di riscaldamento e infissi.

"Grazie al Comune, grazie alla città - sottolinea il capo gruppo Davide Boetti- Siamo un gruppo fortunato per avere questa bellissima sede.

Per noi la sede ha un valore educativo, è un simbolo del vivere scout, è uno spazio per i nostri scout, dove possono esprimersi, sentirsi a casa, prendersene cura, riconoscere i luoghi come famigliari, lasciare le proprie cose, l’equipaggiamento, i simboli”.

Nuova anche l’intitolazione: “Aquile randagie” è la dicitura scelta in modalità votazione secreta, dagli scout saluzzesi e del territorio, per ricordare gli scout in particolare di Milano, che nel 1928 decisero fi ribellarsi al regime fascista che aveva vietato, proprio quell’anno, le attività di gruppo e chiuso tutte le associazioni.

Hanno fatto attività scout clandestina per non tradire la loro "promessa, che è ancora come la nostra - ha evidenzato Giovanna Pairotti, capo educatore del gruppo - Sempre la stessa dopo quasi 100 anni. Ci pare una storia bellissima ed emozionante. Speriamo che possa ispirare i nostri scout a lottare sempre per un futuro migliore, più giusto, più bello, mantenendo fede ai valori scout. E ad ispirare e incuriosire anche chi verrà a trovarci e chi leggerà la nostra targa".

"Nel suo piccolo il gruppo è un’agenzia che opera per educare cittadini consapevoli e liberi e quindi per rendere la società locale migliore" affermano i due capi gruppo. Grazie, buon natale, buona caccia, buona strada e pace.

Gli auguri sono stati raccolti anche dal sindaco Mauro Calderoni, membro ad onorem del Saluzzo 1 che dal 2015, ha il nostro fazzolettone sulla sua scrivania in municipio. “Gli scout sono un esempio concreto del senso di partecipazione civile che cerchiamo di stimolare da sempre con la nostra azione amministrativa e politica- parole del primo cittadino- Il vostro contributo e il vostro esempio saranno fondamentali, ad esempio, anche per mantenere la pulizia e il decoro de “Il Quartiere” e, in particolare, del cortile che è frequentato da tantissimi giovani, non tutti con la stessa sensibilità ambientale e il senso civico di voi scout".

Presenti al taglio del nastro gli assessori della sua giunta. il presidente del consiglio Enrico Falda, Carlotta Giordano, presidente della Fondazione Bertoni.

Tra gli intervenuti il luogotenente Fabrizio Giordano dei Carabinieri di Saluzzo. L’ Arma è stata ringraziata per la vicinanza e la partecipazione.

In questo nuovo polo della socialità Il Quartiere "dove si completa un altro tassello di un progetto iniziato 15 anni fa", ha ricordato il sindaco, gli scout saluzzesi hanno affermato di voler fare parte attiva per animare lo storico edificio e integrarsi con le altre realtà associative e non, che nella ex caserma degli alpini, hanno sede

Dopo la messa celebrata dal vescovo Cristiano Bodo nella cappella dell’oratorio Don Bosco è seguito il pranzo comunitario con polentata alla bocciofila “Auxilium”.

"Come ripetiamo sempre – dicono i capi educatori volontari del Saluzzo 1 – le nostre attività sono possibili perché c’è la disponibilità di risorse, di tempo, di energie di tutta una serie di persone e soggetti che ci sono vicini e ci supportano. Vogliamo ringraziarli pubblicamente.

Iniziamo dai grazie in casa: "dalle ragazze e i ragazzi del clan del nostro gruppo (età 16-21 anni, ndr) per il pranzo che ci hanno preparato in bocciofila. Rivolgiamo il nostro grazie, inoltre, alla Pro loco di Manta per il mega pentolone per la polenta, ai fratelli Serra per panettoni e pandori. Per la tombolata e per i premi vogliamo dire grazie ai “I quat taulin”, “Modus”, “Bottega verde”, il rifugio “La Galaberna” di Ostana, la “Cascina Colmo”, le aziende agricole “Palumbo Antonietta Marina” e “Giordanino Pietro”. Inoltre, la presidenza della bocciofila Auxiulim per l’ospitalità e l’utilizzo dei locali e della cucina e la famiglia Schwarz Dal Canto per la donazione. Non ci scordiamo, infine, la ditta “Maurino pulizie” che ci ha consegnato la nuova sede limpida e splendente. Buon Natale e auguriamo un 2024 di pace e serenità a tutti".

Nella mattinata si è svolta l’assemblea del gruppo scout Agesci “Saluzzo 1” le cui attività e finalità sono elencate sul sito www.saluzzouno.it o sulle pagine social.