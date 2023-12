Govone, ai piedi del Magico Paese la protesta del comitato per il "no" al biometano [FOTO E VIDEO]

Dopo quello tenuto nelle scorse settimane davanti alla sede della Provincia a Cuneo, dove si decideva l’autorizzazione all’impianto, è ripresa ieri con un sit-in tenuto nel capoluogo del centro roerino la protesta del comitato No Biometano a Govone, che si oppone al progetto per la costruzione di un impianto proposto da Snam in una zona poco distante dall'abitato di frazione Canove.

Dalle 11 alle 15 circa una ventina di persone facenti parte del comitatoe di alcune associazioni ambientaliste ha manifestato in paese durante l’affollato evento "Il Magico Paese di Natale" nella zona detta “delle piglie”, all’ingresso del paese, così come autorizzato dalla Questura.

LA PROTESTA IN PAESE [VIDEO]

Una sistemazione poco gradita a chi ha preso parte alla protesta, come spiega il presidente dell’associazione Comuneroero Cesare Cuniberto: "Per non disturbare gli organizzatori del mercato di Natale siamo stati autorizzati e relegati a effettuare il sit-in a un bivio dove transitano di continuo i pullman navetta che trasportano i turisti provenienti dalle diverse aree di parcheggio, in mezzo ai gas di scarico e in un punto assolutamente pericoloso. Che tristezza!".

"Un gruppo di persone perbene che crede fermamente in quello che manifesta con pacatezza e non violenza – continua Cuniberto - viene isolato e trattato come appestato e come se non bastasse, anche redarguito dalle forze dell’ordine solo perché un gruppetto di noi, 2-3 persone, compreso il sottoscritto, decide individualmente di spingersi chiacchierando amabilmente fino alla salita del castello per un po’ più di visibilità e per consumare una bevanda calda, è veramente deprimente. Ma in che paese siamo?".

"Da quando mondo è mondo, le manifestazioni si organizzano dove c’è gente e non agli incroci pericolosi – dice ancora il referente dell’associazione roerina –. Continueremo comunque la nostra protesta non violenta e civilmente nella consapevolezza di essere dalla parte giusta e invitiamo i cittadini govonesi e non solo a leggere e approfondire le nostre ragioni del 'no' al progetto di Canove".