Inaugurata a Venasca la nuova caserma dei vigili del fuoco volontari

Sabato 16 dicembre è stata inaugurata la nuova caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Venasca, costruita in via Fratelli Lavalle in circa un anno di lavori e grazie ad un contributo della Regione Piemonte di 500.000 euro, ottenuti su una delle linee del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Proprio il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio è stato l’ospite d’onore dell’appuntamento, organizzato dal Comune di Venasca in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, rappresentato dal suo comandante Corrado Romano e presente in forze con numerosi vigili: Cirio, che ha tagliato il nastro per l’inaugurazione, è dunque tornato a Venasca per la seconda volta in due mesi, dopo essere stato presente in paese ad ottobre per la Mostra della Castagna. "Lo ringraziamo di cuore per la grande attenzione che ha sempre rivolto verso la nostra valle e verso il nostro Comune, ha sottolineato il Sindaco Silvano Dovetta, che nel suo discorso ha rimarcato anche che "questa inaugurazione è davvero un’occasione emozionante e di grande gioia per Venasca e per l’intera valle Varaita, un segno concreto di come si possa amministrare un territorio per farlo crescere e sviluppare, anche contrapponendosi con ostinazione alla marginalizzazione della montagna, sempre più evidente. Noi sindaci di montagna cerchiamo appunto di amministrare al meglio, facendo fruttare le risorse che riusciamo a ottenere: la politica la lasciamo fare ad altri. Ringrazio chi offre il suo contributo volontario per la sicurezza di tutti, un ruolo che ben conosco perché in passato l’ho svolto personalmente: i nostri Vigili del Fuoco sono una grande risorsa per la valle".

Il pomeriggio ha visto lo svolgersi di un saggio con dimostrazione di attività da parte dei numerosi Vigili del Fuoco presenti, che hanno mostrato in particolare come si monta una scala controventata, ovvero senza possibilità di appoggio ad un muro, e come si spegne una bombola di gas in fiamme. Dopo il taglio del nastro per l’inaugurazione ufficiale, è seguita la benedizione della caserma impartita da Sua Eccellenza il Vescovo Emerito di Saluzzo Monsignor Giuseppe Guerrini, intervenuto in rappresentanza del Vescovo Cristiano Bodo, influenzato.

Sono seguiti poi l’alzabandiera con l’Inno nazionale e i discorsi istituzionali: oltre al Sindaco Dovetta e al presidente Cirio hanno preso la parola il già citato comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo Corrado Romano, il direttore regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte Alessandro Paola, il presidente dei BIM del Varaita Marco Gallo, il presidente di Uncem Piemonte Roberto Colombero, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo Mario Anselmo e il presidente emerito dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari, delegato europeo dell’Associazione mondiale dei Vigili del Fuoco Volontari e Cavaliere di Gran Croce Gino Gronchi. Erano presenti anche tanti sindaci della Valle Varaita, il presidente del BIM del Po Marco Margaria, il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni, i consiglieri regionali Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso ed esponenti di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza e delle associazioni locali.

«È un sogno che diventa realtà», ha detto emozionato il capo distacamento Silvano Monge a conclusione del momento inaugurale.

A seguire si è svolta la visita dei nuovi locali della caserma, dove era stato allestito un rinfresco per tutte le numerose persone presenti. Terminata la visita, alle ore 18.30 si è poi tenuta la tradizionale celebrazione di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, con la Santa Messa officiata presso la Parrocchiale M.V. Assunta. Alle ore 19.30 la giornata si è conclusa con una cena conviviale allestita presso il distaccamento e offerta dai Vigili del Fuoco.

La nuova caserma ha una superficie di 130 mq in cui si sviluppano la sala operativa, un’area relax con cucina, camere da letto, bagni e docce maschili e femminili. Adiacente alla caserma e ad essa collegata è l’autorimessa, di 250 mq. Il Distaccamento di Venasca è composto da 17 vigili volontari e tra 2022 e 2023 gli interventi effettuati sul territorio della valle sono stati complessivamente più di 220.

Nel corso dell’inaugurazione è stata data anche un’altra importante comunicazione: nei prossimi mesi aprirà a Venasca, nei locali attualmente sede dell’ufficio turistico che verrà spostato altrove, un nuovo sportello bancario di BeneBanca Credito Cooperativo di Bene Vagienna e il suo direttore generale Simone Barra lo ha comunicato ufficialmente. In controtendenza rispetto a quel che succede altrove, questo è un bel segnale per la comunità di Venasca, che potrà contare sulla presenza di un gruppo bancario abituato a lavorare sui territori e che non ha mai chiuso uno sportello nei suoi più di 120 anni di storia: "Non era né scontato né facile – ha sottolineato il Sindaco Dovetta – trovare la disponibilità di un gruppo bancario serio e intenzionato a lavorare in valle, quindi siamo davvero soddisfatti". A distanza di un solo mese dalla chiusura della filiale di Unicredit, si annuncia dunque un nuovo sportello bancario in arrivo a Venasca.