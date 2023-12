Marsaglia consegna la cittadinanza onoraria a Mattia Aguzzi, che ha salvato una bambina caduta da un palazzo a Torino

Domenica 17 dicembre si è tenuto, presso la sala polivalente del Comune di Marsaglia, il pranzo sociale natalizio a cura della Promarsagliasolidale, sempre disponibile e collaborativa dimostrando, in ogni occasione, quanto sia importante fare squadra, lavorare insieme condividendo le attività con l’amministrazione comunale. Nella circostanza si è proceduto alla distribuzione dei pacchi contenenti beni alimentari di prima necessità ad ogni capofamiglia residente.

Ma il momento più commovente è stato il conferimento da parte del sindaco, Franca Biglio, della Cittadinanza Onoraria al dottor Mattia Aguzzi per l'eroico gesto di salvare una bambina di 4 anni caduta dal quinto Piano della sua abitazione in Torino.

Il padre di Mattia, Graziano, è originario di Marsaglia e da oggi suo figlio è nostro concittadino: un grande orgoglio per Marsaglia. Una giornata molto partecipata. Un piacere e una gioia per tutti noi e per chi si adopera con passione ed amore al proprio paese. Un bel Natale di gioia, solidarietà e speranza. Grazie Mattia.