Oltre 300mila euro per il Distretto Diffuso del Commercio di Dronero e Valle Maira

Nei prossimi due anni il progetto strategico e di sviluppo del Distretto Diffuso del Commercio di Dronero e Valle Maira sarà finanziato con 312.500 euro: 286.300 da Regione Piemonte nell’ambito del Bando “Sostegno di progetti strategici dei Distretti del Commercio - anni 2023-2025”; la restante quota attraverso cofinanziamento del Comune di Dronero e dell’Unione Montana Valle Maira.

“Non posso che esprimere grande soddisfazione per l’esito della selezione, che ha premiato un progetto nel quale abbiamo creduto fin dall’inizio. - ci dice Marica Bima assessore al commercio e alle attività produttive del comune di Dronero e vice presidente dell’Unione Montana Valle Maira - Il nostro progetto "Piccoli negozi, grandi servizi, vicino a te. Sempre", realizzato in piena sinergia con il territorio, come un vestito cucito sulle esigenze del comparto commerciale dell'intera valle ha incontrato il favore della Regione. Nei prossimi 2 anni verranno stanziati sul territorio 312.000€, di cui 217.000 con un apposito bando con contributo a fondo perduto fino all'80% per interventi diretti agli esercenti.

Le restanti somme saranno attività di comunicazione, formazione e animazione territoriale e di sostegno ai negozianti per meglio rispondere alle esigenze dei consumatori, in modo da dare un nuovo slancio al settore, che da molti anni purtroppo non era stato oggetto di attenzioni e progettualità innovative. Mi preme ricordare che l'attenzione diretta agli esercenti era stata dimostrata da parte del nostro distretto già nel primo anno di attività dove, grazie a un primo contributo regionale di 50.000€ era stato promosso un bando che aveva visto 14 imprese del territorio beneficiare di contributi per investimenti per un totale di circa 30mila euro.

Sono, anzi, siamo davvero soddisfatti per il risultato che ci permetterà di dare un nuovo impulso alla crescita del commercio di vicinato e lavorare, insieme alle imprese, alla crescita della competitività e attrattività del sistema produttivo locale – sottolinea Marica Bima - Lo strumento del distretto si sta rivelando vincente e concreto negli aiuti al settore. Ringrazio il manager del Distretto, Massimo Damiano per il lavoro svolto in questi primi 2 anni di attività del distretto, grazie al suo impegno nella formazione e nell'analisi delle esigenze del territorio siamo riusciti - in piena autonomia - a formulare un progetto vincente. Ringrazio, inoltre, gli uffici e tutti coloro che hanno collaborato al grande lavoro di progettazione che è stato portato avanti con impegno e che ci ha permesso di ottenere questo risultato”.

La Regione Piemonte promuove i distretti del commercio quali ambiti territoriali nei quali gli enti pubblici, i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio un fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio per accrescere l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle imprese commerciali, anche attraverso interventi integrati per lo sviluppo dell’ambiente urbano di riferimento.

“Ci speravamo, inutile negarlo, - sottolinea Massimo Damiano, Manager del Distretto Diffuso del Commercio - e quindi siamo estremamente felici per essere riusciti a portare sul territorio un tale risultato. Il mondo del commercio e in particolare quello del commercio di vicinato vive momenti non facili; importante, fondamentale, elaborare strategie e azioni conseguenti che possano sostenere la competitività delle imprese commerciali di territorio; questo richiede di guardare al presente e al futuro insieme superando i particolarismi. Stiamo lavorando, con l’assessore Bima - che ringrazio davvero, per l’impegno, la disponibilità la voglia e la forza di mettersi sempre in gioco e anche per la competenza, e anche con i partner del Distretto, per far sì che questo possa accadere consci ovviamente di un quadro regionale, nazionale e internazionale - anche le nostre piccole imprese devono scontare il fatto di essere parte di un sistema globale - certamente non facile. Ma insieme possiamo fare grandi cose.”.

IL PROGETTO

Il progetto “Piccoli negozi, grandi servizi, vicino a te. Sempre" punta a sostenere le imprese del commercio di vicinato.

La strategia si muove lungo quattro linee di intervento.

La prima interessa la riqualificazione strutturale e funzionale degli spazi mercatali in piazza Martiri della Libertà a Dronero. Il mercato presente il lunedì mattina a Dronero è una importantissima realtà che promuove l'economia locale e promuove un'esperienza di acquisto più autentica e coinvolgente per i consumatori.

Originariamente deputato come punto di scambio delle merci, oggi è da considerare anche luogo di coesione e di aggregazione cittadina e di valle, in grado di svolgere, quindi, anche funzioni socio-culturali oltre che economiche attirando oltre agli utenti di Dronero anche quelli della restante parte dei comuni facenti parte del distretto diffuso del commercio di Dronero e della valle Maira. L’intervento di riqualificazione strutturale e funzionale si pone l’obiettivo di rendere più agevole il lavoro di ogni banco mercatale. Torrini, scarichi, segnaletica, ampliamento della rete di raccolta delle acque meteoriche sono opere in grado di migliorare notevolmente il lavoro e rendere di conseguenza più interessante la piazza di Dronero per nuovi operatori commerciali.

La seconda linea, la più importante per quanto riguarda l’investimento complessivo, con 217.500 euro di investimento, è quella relativa alla realizzazione di interventi volti all’ammodernamento e al miglioramento dell’esteriorità delle attività commerciali al sostegno di nuove attività o apertura di nuove unità locali (acquisto di macchinari, attrezzature, apparecchi) e ad interventi volti all'implementazione digitale delle singole imprese (solo spese in conto capitale).

Terza linea dedicata alla comunicazione e promozione delle imprese del Distretto Diffuso del Commercio; in questo caso, sono diverse le azioni in campo: realizzazione e gestione del Portale del Distretto e definizione e gestione di un sistema informativo di web marketing affiancati dalla produzione di materiale promozionale; inoltre azioni dedicate alla promozione di politiche attive per il riuso degli spazi sfitti;

Quarta e ultima linea quella dedicata alla formazione continua degli operatori e attori del commercio del distretto diffuso di Dronero e della Valle Maira; l’intervento prevede attività di formazione e informazione volte a migliorare la capacità degli operatori del DDC, al fine di soddisfare le richieste dei clienti e di gestire in modo più efficiente la propria attività, anche attraverso l’utilizzo, consapevole e informato di nuovi strumenti digitali. Infine lo studio e realizzazione di azioni dedicate alla fidelizzazione della clientela.