Riconfermato Elia Tevino alla Presidenza della Pro Loco di Revello per il quadriennio 2024-2028

Elia Tevino è stato riconfermato alla presidenza della Pro Loco di Revello per il quadriennio 2024-2028.

Questo l’esito della riunione convocata lo scorso martedì 12 dicembre in cui sono state assegnate anche le cariche di vice presidenti a Costanzo Santo e Matteo Perotto, di segretario a Luisa Verra, di tesoriere a Franca Ribodetto e di revisori dei conti a Enrico Paschetta e Alessia Margaria.

La riunione è stata convocata all’indomani dell’incontro in cui, domenica sera, erano stati eletti i 20 membri del nuovo direttivo che è così composto: Elia Tevino, Franca Ribodetto, Enrico Paschetta, Luisa Verra, Luca Prato, Enrico Ponsi, Irene Bolzonella, Alessia Margaria, Tommaso Demichelis, Lorenzo Fraire, Bruna Polidoro, Paolo Agù, Gabriele Pagliero, Monica Santo, Ombretta Lando, Gabriele Castelletto, Matteo Perotto, Costanzo Santo, Gabriel Caporgno e Federico Tevino.

Dopo anni in Pro Loco lasciano il gruppo Flavio “Zico” Ghilardo, che del sodalizio è stato anche presidente, e Gianpiero “Pupi” Palmero, suo fedele braccio destro, oltre a Sonia Perotto.

“Accetto con entusiasmo il rinnovo di questa carica che richiede un enorme impegno, – afferma Elia Tevino - ma che allo stesso tempo regala grandi soddisfazioni e soprattutto la possibilità di condividere un lavoro importante con tanti revellesi.

Tevino, 30 anni, si appresta a iniziare il suo secondo mandato consecutivo.

“Colgo l’occasione per ringraziare Zico e Pupi che per tantissimi anni sono stati l’anima di questa Pro loco, - dice il neo presidente - per ringraziare Sonia per l’ultimo quadriennio di lavoro insieme e per ringraziare anche chi è rimasto e i volti nuovi che hanno deciso di iniziare questo nuovo percorso, con il rinnovato invito a tutti i revellesi di entrare a far parte della nostra realtà le cui porte sono sempre aperte”.

Dopo le festività natalizie, durante le quali la Pro Loco, oltre all’allestimento delle luci, ha collaborato con la ComArt alla giornata di festa di domenica 17 dicembre per Natale attende al termine della messa di mezzanotte tutti i revellesi per una cioccolata calda o un vin brulé davanti alla parrocchia della Collegiata.

Il gruppo tornerà subito al lavoro per un 2024 ricco di eventi a partire dalla festa di San Biagio, in programma dal 2 al 10 febbraio, cui seguirà l’atteso ritorno di “Borghi in gioco”, previsto per il mese di giugno, e poi ancora l’aperitivo al campanile di metà estate, la festa di San Rocco e “Revellum De Gustibus” a piedi per la collina nel mese di ottobre, oltre agli eventi del periodo natalizio.