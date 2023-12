Trasportava macerie senza autorizzazioni: la Polizia municipale di Cherasco denuncia un artigiano edile

Gestione e trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi: sono i reati per i quali andrà a processo, al Tribunale di Asti, il legale rappresentante di una ditta edile dell’Astigiano, sorpreso, nei mesi scorsi dagli agenti della Polizia municipale di Cherasco, a circolare sul territorio comunale con un automezzo carico di macerie ma sprovvisto di formulario e autorizzazioni.

L’episodio si è verificato su un tratto di strada vicinale che risale la valle del fiume Stura, partendo dal cavalcavia dell’Asti-Cuneo per arrivare nella frazione di Roreto: un’area “calda” per gli abbandoni di rifiuti. Cruciale, per far scattare l’intervento, la segnalazione di un residente, che ha contattato il comando dei “civich”, dopo aver visto il camion intento a percorrere la carrabile. Il sopralluogo della pattuglia ha consentito di appurare che il mezzo, a bordo del quale erano stati caricati 4 metri cubi di macerie, non era provvisto del formulario previsto dalla legge.

Successivi controlli, condotti dagli agenti in collaborazione con i Carabinieri forestali, hanno escluso l’iscrizione dell’autotreno all’albo dei mezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti, configurando la violazione dell’articolo 212 del Decreto legislativo 152/2006. In base alle disposizioni della norma gli agenti hanno eseguito il sequestro del mezzo e denunciato alla Procura il legale rappresentante dell’impresa edile.

Commenta il presidente del consiglio comunale Massimo Rosso, titolare della delega alla Polizia municipale: "Queste attività dimostrano la costante attenzione dei nostri agenti per il territorio e la salvaguardia della natura, ambito che rappresenta una priorità, non solo in termini di repressione di illeciti, ma anche di sensibilizzazione della popolazione".