Violento frontale tra due autovetture sulla strada provinciale 48 Bra-Cavallermaggiore, all'altezza del caseificio Persia in località Rivaira (Cavallermaggiore): un automobilista è rimasto incastrato nel veicolo, ed è stato poi elitrasportato dal 118 in stato di incoscienza al Santa Croce di Cuneo in codice rosso. Il secondo guidatore è stato trasporta in codice verde a Savigliano. Sul posto i soccorsi del 118, i vigili del fuoco di Saluzzo e i volontari di Racconigi.