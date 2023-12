Discoteca di Alba chiusa dopo controlli della Polizia: "Mancano la licenza, quella per gli alcolici e personale addetto all’antincendio"

Nella serata di sabato 16 dicembre, la Polizia di Stato (Questura di Cuneo-Divisone Pasi), in collaborazione con la Guardia di Finanza di Cuneo (Nucleo Polizia Economico Finanziaria), ha eseguito un controllo amministrativo nei confronti di una nota discoteca di Alba al fine di accertare il rispetto, da parte dei gestori, della vigente normative in materia.

Durante il controllo – fa sapere la Questura di Cuneo – gli operatori avrebbero riscontrato "diverse irregolarità che hanno determinato la chiusura temporanea della sala da ballo fino a quando le stesse non saranno sanate".

In particolare è stato rilevato che "i gestori svolgevano tale attività in assenza della prevista licenza (ex art 68 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza), senza personale addetto all’antincendio e senza licenza di somministrazioni di alimenti e bevande".

Per tali motivi il gestore è stato sanzionato ai sensi dell’art 8, comma 6 e art 21 della Legge Regionale 38/2006 per 4.000 euro (mancanza licenza somministrazione alimenti e bevande), dell’art 666 c.p. per 516e (mancanza licenza pubblici spettacoli) nonché degli art 29 e 50 commi 1-3 del Decreto lgs 504/95 per 516e (violazioni fiscali in materia di alcolici).

"Analoghi servizi – fa sapere ancora la Questura – proseguiranno anche per le prossime settimane in Cuneo e provincia, per verificare l’osservanza delle norme che disciplinano gli esercizi pubblici da parte dei gestori degli stessi".