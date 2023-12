Cinque pali della linea telefonica divelti: è il bilancio di un piccolo incidente avvenuto all'interno di un cortile di una ditta privata in via Racca a Sanfrè. Un camion che trasportava lamiere non si è accorto di essere rimasto agganciato a un filo della linea telefonica e avanzando ha tirato giù 5 pali.

Sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di Alba, che hanno messo in sicurezza i pali, intorno a mezzogiorno.