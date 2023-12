Inizia il tuo viaggio verso il successo professionale con Afp

Sei un giovane di talento in cerca di una strada chiara verso il successo professionale? La tua passione sono i motori e la meccanica? Allora, non cercare oltre! Afp è qui per guidarti nel tuo percorso verso un futuro brillante nel mondo del lavoro.

In una sede accogliente e colorata, con aule luminose, banchi di ultima generazione, uffici curati e moderni, le ragazze e i ragazzi in uscita dalla Scuola Media possono scegliere tra due tipologie di qualifica triennale:

CODICE MECCANOGRAFICO CNCF002009

Al termine dei due trienni, gli allievi possono affinare le loro skills attraverso il percorso di diploma in Tecnico riparatore dei veicoli a motore - Manutenzione e riparazione di parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici e di pneumatici. Il nuovo iter formativo è abilitante per le sezioni meccatronica, carrozzeria e gommista.

Operatore alla riparazione dei veicoli a motore

Se il mondo dei motori è la tua passione, il corso di Operatore alla riparazione dei veicoli a motore è la tua porta d'accesso al settore automobilistico. Imparerai le competenze fondamentali per diagnosticare, riparare e mantenere veicoli a motore, acquisendo le conoscenze pratiche richieste dall'industria in rapida evoluzione.

Operatore meccanico - Saldatura e giunzione dei componenti

Se invece sei affascinato dalla precisione e dalla forza dei materiali, il corso di Operatore meccanico - saldatura e giunzione dei componenti è il tuo biglietto per entrare nel mondo della lavorazione dei metalli. Imparerai le tecniche di saldatura avanzate e acquisirai competenze pratiche per creare e assemblare componenti meccanici di qualità.

Scelte che contano: oltre la terza media

Il passaggio dalla terza media alla scelta di un percorso di studio superiore è un momento cruciale nella vita di ogni studente. Afp è consapevole di questa transizione e offre corsi mirati a prepararti per un futuro di successo.

Approccio pratico e docenti esperti

Ciò che distingue Afp è l'approccio pratico e l'attenzione personalizzata che offriamo a ciascuno studente. I nostri docenti altamente qualificati e esperti del settore sono pronti a condividere le loro conoscenze, garantendo che ogni lezione sia un passo avanti nel tuo percorso di apprendimento.

Il Futuro è ora: preparati per il mondo del lavoro

Al termine del corso, sarai pronto a entrare nel mondo del lavoro con le competenze pratiche e la professionalità necessarie per eccellere. Afp è il trampolino di lancio per coloro che vogliono costruire una carriera solida e duratura. Non perdere l'opportunità di investire nel tuo futuro. Iscriviti e inizia il tuo viaggio verso un mondo di opportunità. Il successo ti attende, e noi siamo qui per aiutarti a raggiungerlo!

