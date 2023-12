Un nuovo tesoriere per il comune di Bra

Il Comune di Bra cambia banca. Al termine di una gara per l’affidamento del servizio che si è conclusa la settimana passata, dal primo gennaio 2024 il servizio di tesoreria comunale sarà assicurato dalla banca Unicredit, il cui sportello a Bra sarà assicurato dalla filiale di corso Garibaldi 55. Il contratto che legherà il servizio comunale e l’istituto di credito ha una durata di cinque anni, sino al dicembre 2028.



A partire dal nuovo anno non sarà quindi più attivo il conto corrente di tesoreria oggi disponibile per pagamenti ed incassi. Nulla muterà invece per chi effettuerà pagamenti mediante i sistemi PagoPA o su modelli F24: il sistema PagoPA sta progressivamente andando a coprire pressochè tutti i settori d’incasso dell’amministrazione ed è stata predisposta una nuova pagina sul sito web ufficiale, all’indirizzo https://www.comune.bra.cn.it/it/payments, per assicurare agli utenti maggiore semplicità d’uso.



Nei primi giorni del nuovo anno non sarà possibile effettuare pagamenti negli esercizi convenzionati per il sistema di pre pagato dei servizi scolastici (cartoleria Grosso e Grimaldi di via Vittorio Emanuele II, cartoleria Casabella di piazza Roma, bar Fermata 19 di viale Industria, panetteria Gazzera di via Visconti Venosta a Bandito), in attesa della sostituzione dei POS attualmente a disposizione delle strutture. Allo stesso modo, sempre ad inizio 2024, non sarà possibile utilizzare carte di debito e di credito per pagare alcuni servizi comunali presso gli sportelli di palazzo civico (Anagrafe ed Economato) e presso il Teatro Politeama, sino all’installazione dei nuovi apparati.



Dal primo gennaio, invece, non sarà più possibile versare l’importo in contanti presso gli sportelli cittadini della banca BPER. Se sarà possibile il verificarsi di qualche disservizio per le necessarie operazioni di allineamento dei sistemi nella delicata fase di transizione, i servizi finanziari comunali ed il nuovo istituto tesoriere si adopereranno per minimizzarli.