Per la Vigilia la slitta di Babbo Natale arriva a Lesegno

Elfi, gnomi e una slitta per Babbo Natale.

Lesegno si veste a festa all'insegna dell'ecologia grazie al lavoro di tantissimi volontari.

Domenica 24 dicembre, in occasione della Vigilia, dalle 21 alle 22.30 tornerà l’appuntamento per i più piccoli presso i portici dove ad attenderli ci sarà Babbo Natale per un giro in slitta. A seguire verranno distribuiti dolcetti e bevande che saranno offerti, in collaborazione con la pro loco.

"Grazie di cuore ai volontari che sono stati davvero grandiosi per la realizzazione delle decorazioni in paese, sono la risorsa più grande del nostro comune - dice il sindaco Emanuele Rizzo - danno un aiuto non indifferente e quest'anno hanno creato degli addobbi davvero magnifici e all'insegna dell'ecologia, senza spreco e senza utilizzo di plastica. Dopo un primo appuntamento, organizzato lo scorso 17 dicembre, vi aspettiamo numerosi alla Vigilia per festeggiare insieme e scambiarci gli auguri".