Concerto di Capodanno sabato 30 dicembre al Politeama di Bra

Mentre il 2023 volge al termine, per salutare l’arrivo del nuovo anno il Teatro Politeama Boglione di Bra propone, fuori abbonamento, il Concerto di Capodanno della Banda Giuseppe Verdi, diretto da Enea Tonetti. L’appuntamento è per sabato 30 dicembre alle 21.



Il programma della serata si articola fra brani orchestrali e brani tratti dal repertorio lirico dei maggiori compositori italiani, quali Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Giacomo Puccini, Pietro Mascagni. Ospiti della banda cittadina saranno la soprano Anna Delfino e il tenore Enrico Iviglia, oltre ad Antonio Capolupo, primo clarinetto solista dell’orchestra Monnet di Bruxelles. Nel 2023 ricorrono i 160 anni dalla nascita del compositore Pietro Mascagni e la scaletta del concerto prevede infatti l’intermezzo dalla “Cavalleria rusticana”, una delle pagine più conosciute del musicista. Poi “Bella figlia dell’amore” da rigoletto, “Sempre libera degg’io”, “Libiam ne’ lieti calici” da Traviata, “Casta diva” da Norma, “Una voce poco fa” dal Barbiere di Siviglia, solo per citarne alcuni. E proprio di Rossini, Capolupo interpreterà “Introduzione tema e variazioni”, scritta dal compositore durante un soggiorno napoletano, in un arrangiamento per banda del Maestro Enea Tonetti.



I biglietti per la stagione 2023/24 sono in vendita al costo di 23 Euro; ridotto 20 Euro per gli over 65 e gli under 26. È possibile acquistarli di persona tutti i lunedì dalle 16 alle 19, presso il botteghino del Teatro Politeama, in piazza Carlo Alberto (non sono consentiti pagamenti in contanti), e online attraverso il sito www.ticket.it.



Il primo appuntamento del 2024 sarà quello di sabato 13 gennaio alle 21 con “Vicini di casa”, che ha già registrato il tutto esaurito. Un viaggio tra le inibizioni e le ipocrisie che caratterizzano il nostro vivere quotidiano. Gli interpreti, con grande leggerezza e umorismo, ma anche con una certa bonaria provocazione, invitano il pubblico a riflettere sui propri tabù e pregiudizi, e sui falsi pudori che talvolta trasformano l’amore in abitudine.



Tutti i titoli della nuova stagione del teatro Politeama Boglione si trovano sul sito www.turismoinbra.it. Maggiori informazioni all’Ufficio Cultura e Manifestazioni del Comune di Bra, in piazza Caduti per la Libertà 20, chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.