Domani un coro di auguri dai bambini delle scuole dell’Infanzia di Saluzzo

Domani, martedì 19 dicembre, tanti bambini delle scuole dell’infanzia statali Alessi, “Ilaria Alpi”, delle scuole di Cervignasco e di Pagno, danno appuntamento in piazza Vineis, accanto alla statua di Silvio Pellico, per augurare a tutta la città "Buon Natale".

Si ritroveranno qui in centro, dalle 10,15 ogni scuola con un costume ispirato ai simboli del Natale per cantare a tutti i loro auguri per le Festività in arrivo.

Una tradizione che si ripete e che entusiasma bambini e insegnanti.

In caso di maltempo l'evento sarà posticipato al venerdì 22 dicembre alla stessa ora.