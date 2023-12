La vigilia di Natale a Monterosso Grana sarà all'insegna della tradizione. Gli eventi prenderanno il via alle 21.30 di domenica 24 dicembre, quando dal ponte del castello i pastori partiranno per l'adorazione al Bambin Gesù, con i tradizionali bastoni floreali. Alle 22 la Santa messa e a seguire si andrà a passeggio per le vie del paese con Babbo Natale. Destinazione, il salone dell'oratorio, dove ci saranno sorprese per grandi e piccoli.