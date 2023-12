Ninaì si esibisce al Caffè Boglione di Bra

Sesta serata per la rassegna Suonami Ancora Bra Diffuso Live Music Club torna giovedì 21 dicembre al Caffè Boglione: in scena Ninaì, cantante, pianista e compositrice italo-peruviana. Ninaì ha all’attivo un primo Ep “Musica in testa” uscito nel 2020 per Maninalto! il Rmx di " Feel it" insieme a Madaski (Africa Unite) 2021 Il nuovo disco in attesa di uscire è stato registrato a Roma (dicembre 2022) allo Small Booth Studio prodotto da Fefo Forconi (Almamegretta, DeltaV) e SPK ('O Zulu/99 Posse).

Ninaì abbraccia diverse sfaccettature musicali, e porta molteplici influenze che l’hanno condotta ad esibirsi con le crew di DJ Trip Hop fino alla musica popolare brasiliana, passando per il Jazz la Classica e il sound Electro Pop. Raffinato, delicato e potente questo concerto era già stato presentato lo scorso anno al Caffé Cavour riscuotendo grande successo: sound acustici ed elettronica, improvvisazione e momenti strumentali, con pianoforte, batteria e basso acustico uniti ad un beat graffiante elettronico. Sarà un ascolto danzante.

La voce di Ninaì. Porta storie e messaggi che arrivano al cuore.

Ninaì : Voce, Piano, Synth, Kaossilator.

Walter Guabello (Shandon, Warm Morn) Batteria,Volca Bass, Basso, Kaossilator, Octapad.

Inizio concerto ore 22,15

INGRESSO LIBERO