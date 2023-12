Elezioni amministrative, il sindaco di Niella Tanaro Gian Mario Mina si ricandida [VIDEO]

Saranno circa 799 i comuni della regione https://www.tuttitalia.it/piemonte/Piemonte che saranno chiamati al voto per le amministrative del prossimo giugno 2024.

In Granda voteranno 172 paesi, nell’elenco si sono quattro delle sette “sorelle” della Granda, Comuni cioè con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti, quelli in cui – in base all’attuale normativa – è previsto il ballottaggio qualora nessuno dei candidati sindaci raggiunga al primo turno il 50,1% dei consensi.

Tra i paesi con meno di 3mila c'è Niella Tanaro dove, come ufficializzato questa mattina, si ricandiderà il sindaco uscente Gian Mario Mina, eletto nel 2019 con la lista "Insieme facciamo volare Niella Tanaro", con il 52,53% dei voti.

“Mi ricandido perché ci sono ancora molti progetti da portare a termine - ha detto il sindaco Gian Mario Mina, sciogliendo le riserve - La squadra è quasi chiusa e verrà svelata a gennaio. Se i cittadini vorranno rinnovarci la fiducia ci rimetteremo al lavoro per Niella. L’80% dei punti del programma sono stati portati a termine, anche se sono stati cinque anni intensi: come tutti abbiamo dovuto fare i conti con due anni di covid, che hanno rallentato certi aspetti e come tutti siamo stati presi alla sprovvista, ma la situazione è stata gestita nel migliore dei modi".

Il primo cittadino uscente, questa mattina in municipio, ha tracciato un bilancio di questi cinque anni di mandato, alla presenza dei giornalisti.

“Quando è scoppiata la pandemia è stato il momento più difficile, con le chiusure, perché ci siamo resi conto che stava cambiando il modo di rapportarsi.- afferma il sindaco - "Il momento più bello, invece, è stato la posa della prima pietra della scuola, un sogno che l’amministrazione aveva da tanto, c’era ancora il mio vice sindaco, avevamo raggiunto il primo passo per la realizzazione di questo grande progetto. Al momento il cantiere è fermo a causa dei rincari dei materiali, ma nel 2024 si ripartirà per consegnare i lavori che dovranno essere chiusi nel 2026.

Per quanto riguarda le manifestazioni, la festa del pane ha avuto un grande successo grazie all’appoggio di molte persone che ci hanno aiutati a valorizzare le radici e la storia del nostro paese. In merito è in corso di realizzazione un libro che racconterà la storia dei panettieri, grazie al supporto di tutti sponsor privati e sarà presentato ad agosto 2024 in versione bilingue”.

“Niella è in un punto geografico strategico, anche per la vicinanza dell’autostrada, l’area industriale ha aziende sane e che investono e che danno posti di lavoro; siamo vicini alle piste da sci, ma siamo anche vicini alle Langhe, con grandi potenzialità a livello turistico. Niella deve essere valorizzata: il paese dei panettieri al momento è senza un panettiere e dobbiamo ripartire da qui, dando sostengo alle imprese. Dal punto di vista turistico abbiamo tante richieste di camere, soprattutto da parte di stranieri, quindi dobbiamo valorizzare l’enogastronomia e il nostro territorio, sfruttando la vicinanza con le Langhe e fare squadra con tutto il territorio, in questo senso siamo felici di essere stati accolti nell’Unione Montana Cebana".

“Tra i progetti non realizzati, - aggiunge il primo cittadino - è rimasto quella strada della stazione, un intervento importante, che è stato inserito nel DUP e verrà sicuramente realizzato nei prossimi anni, tra 2024-25 e cambierà tutta la parte più centrale di Niella, consentendo la riqualificazione della zona.”

Il Comune ha poi dato grande priorità alla messa in sicurezza del territorio, in particolare per la prevenzione da rischio idrogeologico e alluvioni.

“Interventi - conclude il sindaco - che sono stati resi possibili grazie all’appoggio della Regione Piemonte che è sempre stata presente sul nostro territorio”.

Ancora top secret i nomi della squadra che appoggerà Mina per le elezioni del 2024, sarà un gruppo rinnovato all’80%, ci saranno degli elementi giovani, in linea con quanto fatto finora dall’attuale amministrazione.

IL VIDEO DEGLI AUGURI DEL SINDACO PER NATALE