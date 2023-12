Infrastrutture, Gribaudo: “Cuneese unito sul Tenda. Rixi non cerchi scuse per i ritardi”

“A cosa si riferisce il Viceministro Rixi quando dice che la Conferenza Intergovernativa è stata spostata “per le tensioni in provincia di Cuneo?". A me sembra che il territorio sia compatto nel chiedere che vengano rispettati i tempi sulla fine dei lavori del Tenda-bis, si rinnovi la Convenzione degli anni settanta sulla ferrovia Cuneo-Ventimiglia e che si trovino subito i 100 milioni che servono per ripristinare il vecchio tunnel e consentire il doppio senso di marcia". Dichiara Chiara Gribaudo, deputata dem, in risposta all’intervista di questa mattina sulla Stampa del Viceministro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

“Rixi spieghi ai Cuneesi dove vede queste divisioni e lavori per riconvocare quanto prima la CIG per chiarire insieme ai Francesi obiettivi e cronoprogramma. Se volete accelerare la fine dei lavori approviamo invece subito un emendamento che assicuri le risorse aggiuntive per riaprire anche il vecchio tunnel piuttosto che bloccare tutte le risorse del Ministero dei trasporti su un’opera che difficilmente vedrà la luce ed è osteggiata anche dai territori come il Ponte sullo stretto", ha aggiunto la deputa del Partito Democratico.

