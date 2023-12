Italia Viva ha eletto i coordinatori dei vari territori della provincia Granda

Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, rafforza la propria presenza nel territorio della provincia di Cuneo con l'elezione dei nuovi coordinatori nelle diverse zone.

“Questo passaggio – è detto in un comunicato stampa - sottolinea l'impegno

costante del partito nel promuovere una leadership locale solida e rappresentativa”.

I nuovi coordinatori eletti sono Stefano Bergesio, coordinatore per la zona Bra-Roero; Mario Rosso per Savigliano-Saluzzo; Anna Bracco per Alba-Langhe; Heldi Reinero, per Cuneo; Armando Boretto, per Fossano-Mondovì.



“Questa squadra di coordinatori, selezionati attraverso un processo democratico interno – recita ancora il comunicato stampa - porterà avanti la visione e i valori di Italia Viva, lavorando in sinergia con la comunità locale per affrontare le sfide e perseguire le opportunità che caratterizzano la provincia di Cuneo”.

Commenta il presidente provinciale del partito Francesco Hellmann: “Stiamo proseguendo il nostro percorso di radicamento sul territorio. Ringrazio i nuovi coordinatori per la loro disponibilità e i tanti nostri iscritti che in questi giorni si sono recati a esprimere le loro preferenze. Ora con rinnovato entusiasmo proseguiamo il nostro lavoro in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Italia Viva – annota ancora Hellmann - continua a svolgere un ruolo attivo nel panorama politico, promuovendo la partecipazione dei cittadini e focalizzandosi sulle questioni fondamentali che riguardano il territorio. L'elezione dei coordinatori – conclude - rappresenta un passo significativo verso la costruzione di una presenza politica forte e inclusiva nella provincia di Cuneo".