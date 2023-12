Biathlon, Coppa Italia Fiocchi: Carollo, Gautero e Giordano sugli scudi nella short individual di Bionaz

Archiviate le sprint di sabato, il centro biathlon di Bionaz ha accolto i biatleti che si sono dati battaglia nelle short individual.

Un'altra giornata perfetta, con la pista Dzovennoz. Lexert tirata a lucido grazie allo straordinario lavoro dei tecnici e dei volontari dalla società di casa, lo Sci Club Bionaz-Oyace.

Dopo la débâcle di sabato, ecco ritornare sul gradino più alto del podio nella categoria Giovani, Michele Carollo: il piemontese del centro sportivo Carabinieri, dopo essere stato protagonista di un episodio di "cross fire" nella giornata precedente, domina nella categoria Giovani chiudendo in 27'25.7 (1+1+1+1) e facendo il vuoto dietro di sè. Al 2°posto, con un ritardo di 43''2, Manuel Contoz (0+0+1+1) seguito dalvincitore della sprint, Davide Cola (Esercito), che paga qualche erroredi troppo al poligono (1+1+0+2). 6° posto per Nicola Giordano (FiammeGialle) che paga qualche errore di troppo al poligono: il piemontese, nonostante i sei errori al poligono (0+3+1+2) fa comunque registrare il 3° miglior tempo sugli sci ed è seguito da Paolo Barale (Fiamme Oro),che chiude al 7° posto. Gli altri piemontesi hanno così chiuso: 13° Tommaso Peano (Alpi Marittime).

Tra gli aspiranti, bella prova del piemontese Giacomo Barale (AlpiMarittime): il cuneese si piazza dietro la coppia dell'Alto Adige formata dal vincitore, Rafael Santer (Ultimo) e Jons Tscholl (Martell). 11° Stefano Occelli (Valle Stura), 15° Lorenzo Canavese (Alpi Marittime), 22° Nicola Giordano (Alpi Marittime), 24° Filippo Massimino(Alpi Marittime), 30° Jacopo Piasco (Alpi Marittime), 35° e 36° posto per gli atleti dello sci club Valle Stura Mario Einaudi e Leonardo Brondello; 40° e 41° posto per gli esponenti del Valle Stura, Gabriele Giordanetto e Giacomo Maurino. Doppietta di Nicola Romanin tra i senior maschile: l'atleta del centro sportivo Esercito bissa il successo ottenuto nella sprint mettendo a segno un altro bel risultato, frutto di un poligono con due soli errori (0+1+0+1) e un buon passo sugli sci, che lo ha portato a chiudere a 43'26.8 e che gli hanno permesso di precedere il carabinieri. Iacopo Leonesio di 34''8, 2° nonostante un poligono senza errori. Sul terzo gradino del podio Michael Durand (Esercito) con un ritardo di1'53.6 dal compagno di squadra. 6° posto per Nicolò Giraudo (Esercito).

Al femminile invece, si registra la sola presenza di Gaia Brunetto (Esercito), che ha chiuso in 42'25.6 e 5 errori totali alpoligono (1+1+1+2).

Carlotta Gautero piglia tutto: dopo la sprint la piemontese delle Fiamme Oro fa sua anche la short individual odierna facendo il vuoto dietro di sè. Alle spalle della cuneese è doppietta delle Fiamme Gialle con Nayeli Mariotti Cavagnet (+59''6; 0+1+0+0) ed Eva Hutter(+1'49.8; 0+0+2+0). Ai piedi del podio, la cuneese delle Fiamme Gialle, Fabiola Miraglio Mellano che chiude con un ritardo di 2'43'' dallavincitrice.

Al femminile, prima posizione confermata per Matilde Giordano: l'atleta delle Fiamme Oro chiude in 25'40.9 (1+2+1+1) precedendo le due atlete dello sci club Gardena, Thea Wanker (+24''4; 1+0+0+1) e Anna Anvidalfarei (+31''5; 0+0+0+1). Ai piedi del podio Magalì Miraglio Mellano con un distacco di 1'25.7 dalla vetta. In top 10 altre piemontesi che hanno così chiuso: Alice Gastaldi (Valle Pesio) 5ª,Cecilia Peano (Alpi Marittime) 6ª, Luna Forneris (Alpi Marittime) 7ª,Gaia Gondolo (Alpi Marittime) 8ª, Anna Giraudo (Alpi Marittime),10ª. Lucia Brocchiero (Alpi Marittime) e Viola Camperi (Alpi Marittime)chiudono rispettivamente al 16° e 218° posto. 32ª Caterina Parola (ValleStura), 34ª Iris cavallera (Alpi Marittime), 35ª Lucia Delfino (ValleStura), 41ª Marianna Dho (Valle Ellero),44ª Giulia Ronchail (Nordico Pragelato), 45ª Sofia Cogoli (Nordico Pragelato), 47ª Amelie Cellerino Ferrier (Nordico Pragelato), 48ª Gaia Rostan (Nordico Pragelato).