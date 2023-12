Cuneo, Natale con il grande volley di A1 Femminile: il 23 arriva Firenze, a Santo Stefano derby con Pinerolo

La Honda Olivero San Bernardo si prepara, dopo la convincente, ma non fortunata, prestazione a Chieri, a due sfide molto importanti da giocare al fianco dei propri tifosi nei giorni di Natale.

Il 23 dicembre, alle ore 20,30, arriva il Bisonte Firenze, mentre il 26 dicembre, alle 17,00 è in programma il derby con la WashForGreen Pinerolo, valido per la prima giornata del girone di ritorno.

Per l’occasione, grazie all’intervento del nuovo sponsor delle gatte Casciola Gioielli, per la gara dell’antivigilia contro Firenze saranno a disposizione 1.500 biglietti di tribuna rossa a 3 Euro, mentre, per il derby di Santo Stefano contro Pinerolo, vi saranno altri 1.500 biglietti in tribuna rossa a 7 Euro grazie al sostegno di Sames Antincendio.

I biglietti per entrambe le gare saranno disponibili in prevendita sul sito www.liveticket.it.http://www.liveticket.it/