Sci alpino maschile, Corrado Barbera impegnato in Coppa Europa: "Orgoglioso di ciò che sto facendo ma sono solo all'inizio"

Ultimi, intensi, scampoli di un anno ricco di soddisfazioni ed impegni per Corrado Barbera, sciatore cuneese laureatosi, ad inizio 2023, campione del mondo Junior di slalom.

L'undicesimo posto conquistato domenica nello slalom di Pozza di Fassa, prima prova di specialità di Coppa Europa maschile, è il suo miglior risultato nel circuito continentale ed è frutto di una bella rimonta, dopo la sedicesima posizione maturata al termine della manche di apertura.

Sensazioni positive per il talento 21enne che martedì tornerà in pista con gli altri azzurri, a Obereggen (Bolzano), per prendere parte al tradizionale slalom sudtirolese (prima manche alle 10, seconda alle 13).

Ancora da conoscere, invece, le decisioni dello staff per l'appuntamento di Coppa del mondo di venerdì 22 a Madonna di Campiglio dopo che la gara del 10 dicembre a Val d'Isere era stata cancellata. Barbera, tuttavia, è pronto e carico al punto giusto: Coppa Europa e Coppa del mondo sono i palcoscenici in cui si cimenterà per tutta la stagione.

Le sue parole all'indomani della prova di Pozza di Fassa: "Sono soddisfatto, era la prima gara dell'anno in slalom e di Coppa Europa. Ho disputato due buone manche. Forse potevo limare qualche decimo e conquistare la top ten ma è un inizio positivo per me. Serviva rompere il ghiaccio ed ho ottenuto il mio miglior risultato in Coppa Europa. Mi sento bene, fisicamente e mentalmente. Sono molto motivato anche in vista di domani e più in generale delle prossime gare che andrò a disputare durante la stagione. Come ho già detto in passato voglio fare il massimo sia in Coppa Europa, laddove punto al vertice della classifica di slalom, sia in Coppa del mondo, dove certamente mi serve fare esperienza ma sempre con l'intenzione di spingere forte. Mi trovo davvero molto bene con la squadra A, lavorare con i più bravi mi dà uno stimolo incredibile. C'è un ambiente sereno, la qualità del lavoro è altissima. Siamo un gran bel gruppo. Sono orgoglioso di ciò che sto facendo ma sono consapevole di essere solo all'inizio e da me pretendo sempre tanto."