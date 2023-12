Tennistavolo: la A4 Tonoli Scotta Verzuolo brilla nella Coppa europea INTERCUP

Si è svolto domenica 17 dicembre, con inizio alle ore 10, il match di Coppa europea INTERCUP tra la squadra parigina del Charenton e l’A4 Tonoli Scotta.

La formazione verzuolese dell’A4 Tonoli Scotta ha superato la formazione francese con il punteggio di 4 a 2. Autori della bella vittoria europea sono stati i tre sedicenni verzuolesi: Andrea Garello, Jacopo Cipriano e Simone Garello che hanno conquistato un punto a testa nei singolari, mentre il quarto punto è arrivato dal doppio composto da Garello Andrea e Cipriano.

Con la vittoria di ottobre sui tedeschi e con questa vittoria transalpina l’A4 Tonoli Scotta si è classificata prima del proprio girone, accedendo così al tabellone principale dove affronterà le altre squadre europee anch’esse classificatesi prime.

Era altresì in programma domenica 17 dicembre a Brescia il 3° concentramento del campionato di A2 femminile che ha visto l’A4 Etea (Anna Coates, Stella Frisone e Viktoriia Klimchenko) essere dapprima sconfitte per 4 a 2 dalle sarde del Tennistavolo Norbello, in seguito hanno ottenuto un pareggio per 3 a 3 con la formazione del TT Marco Polo di Brescia. Protagonista della giornata è stata la giocatrice russa Viktoriia Klimchenko che ha fatto l’en plein di vittorie. Con questi risultati la formazione verzuolese si trova in seconda posizione in classifica generale.

Sempre domenica 17 dicembre sono scese in campo anche le tre formazioni femminili di serie B. L’A4 Acqua Eva e l’A4 Caffetteria Quattrogatti erano impegnate a Verzuolo. Nel 1° incontro della giornata l’A4 Acqua Eva è stata sconfitta per 4 a 2 dall’Arma di Taggia e l’A4 Caffetteria Quattrogatti per 4 a 0 dal Mondovì. Nel 2° incontro le due compagini verzuolesi si sono affrontate nel derby che le ha viste pareggiare per 3 a 3.

Due vittorie invece per l’A4 BeneBanca che era impegnata a Como. Le verzuolesi hanno sconfitto prima per 4-2 il Saronno e poi per 4 a 0 il TT. Bonacossa Milano. Nel weekend era inoltre in programma l’ultima giornata di andata dei campionati maschili.

Nel campionato di C1 arriva purtroppo una sconfitta per l’A4 Avis che si è dovuta piegare per 5 a 3 sul campo del Toirano e finisce così il girone di andata al 3° posto nella classifica generale.