“Decoriamo insieme questo Natale”: a Rifreddo un invito a realizzare dei presepi

“Decoriamo insieme questo Natale” è una iniziativa ideata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi in collaborazione con il Comune e la Parrocchia di Rifreddo. Si tratta di un invito a realizzare in proprio un presepe e poi di portalo presso la Chiesa Maria Regina dove verrà esposto. L’iniziativa mira a concedere un'opportunità di espressione artistica e partecipazione ad adulti, bambini, famiglie e scuole ma anche dei gruppi come quelli del catechismo e del doposcuola. I presepi possono essere realizzati con qualunque materiale e possono essere portati in chiesa fino al 24 dicembre. Gli stessi saranno esposti fino all’Epifania e durante la tombolata del 5 gennaio il CCR di Rifreddo assegnerà un piccolo riconoscimento ai partecipanti che hanno realizzato le opere più apprezzate. Dal punto di vista operativo oltre alla realizzazione del presepe è importante scrivere sullo stesso il nome e cognome dell’autore al fine poter identificare chi lo ha creato. “Assegneremo - fanno sapere i ragazzi CCR - tre premi per ogni categoria in gara: bambini, adulti e gruppi/associazioni. Abbiamo fin da subito registrato molto interesse attorno alla mostra infatti ci sono già state sottoposte idee originali e consegnati diversi presepi”. Davvero una bella iniziativa che consentirà di rendere ancora migliore l’atmosfera di festa, gioia e allegria che da sempre porta il Natale