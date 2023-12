(Adnkronos) - "Breaking News! A causa dei lavori di ristrutturazione che interessano Piazza San Giovanni in Laterano in vista del Giubileo 2025 si sposta al Circo Massimo". Lo annunciano sui social gli organizzatori del celebre 'Concertone'. Il live promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany, abbandonerà quindi momentaneamente la storica location di Piazza San Giovanni per trasferirsi nel cuore della Roma antica.