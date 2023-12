(Adnkronos) - Una donna, che potrebbe avere età compresa tra 60 e 70 anni, è stata trovata morta in strada a Teramo in via Brodolini. Il cadavere era sul ciglio della strada e, da quanto rilevato, ha il cranio fracassato. Sul posto la polizia e il personale del 118. Le ipotesi sono quelle di un incidente stradale, cioè potrebbe essere stata uccisa da un mezzo pirata e lasciata lì sull'asfalto, o dell'omicidio.