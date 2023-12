Alla manifestazione del Tenda anche il Comune di Monterosso Grana

La presenza, ferma e convinta, dell’amministrazione comunale di Monterosso Grana alla manifestazione di protesta per la riapertura del tunnel del colle di Tenda, vuol far dimostrare che non solo i paesi della valle Vermenagna stanno, pesantemente, patendo il disagio di un valico chiuso da anni, bensì, anche, tutti quei comuni ove l’emigrazione in Francia fu importante.

Ebbene, da anni ormai, tutti quei concittadini che anni ed anni fa emigrarono per necessità stanno man mano facendo scemare il loro ritorno in paese a causa dei maggiori costi da doversi sostenere per il viaggio. Ci si chiede se a Roma qualcuno abbia idea di cosa ciò voglia dire. Un pesante calo di presenze null’altro è se non un impoverimento del territorio.

Case che non vengono più vissute e manutenute. Piccoli artigiani che vedono calare il lavoro che gli amici “francesi” portavano. Negozi e ristoranti che non hanno più la certezza di una clientela fissa ed affezionata. Questa è la vera dimostrazione che la chiusura di una strada così importante crea danni reali ad un intero territorio con il rischio che, chi dal Tenda passava, non ritorni più, se non sporadicamente, alla terra delle radici. È veramente finito il tempo delle “sfilate elettorali”, perché diventa ogni giorno più difficile credere che le promesse avranno soluzioni brevi ed indispensabili. Solo la unione è la forza di un territorio e Monterosso Grana c’è, convintamente.