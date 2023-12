Area Vasta sulla firma per il nuovo ospedale unico Saluzzo-Savigliano-Fossano: "Una grande opportunità per il territorio"

Tra i primi a commentare positivamente l’annuncio della firma – venerdì 22 dicembre a Savigliano – del contratto di assegnazione per la progettazione del nuovo ospedale unico di Saluzzo-Savigliano-Fossano c’è quello della neonata associazione Area Vasta, sodalizio politico nato nell’ottobre scorso per iniziativa di dieci soci fondatori ( leggi qui ) e presieduta da Piero Delgrosso. Lo proponiamo a seguire.

***

La firma del contratto di progettazione del nuovo ospedale unico del quadrante Saluzzo-Savigliano-Fossano può rappresentare l’inizio di una nuova fase storica per il nostro territorio.

Questa opera pubblica dovrà fungere da volano per un miglioramento dei collegamenti stradali e ferroviari, che in questo momento rappresentano una criticità non più derogabile soprattutto per la fascia pedemontana del territorio.

E’ necessario che proposte concrete complementari sugli stessi collegamenti siano inserite nell’opera di progettazione del nuovo ospedale unico.

Questa opportunità va sfruttata, non sciupata, perché potrebbe condizionare il destino del sistema territoriale del Saluzzese, Saviglianese e delle Valli del Monviso per le prossime generazioni. Un’occasione da non perdere, per colmare la mancanza di visione sul futuro che ha segnato gli ultimi decenni del nostro territorio contraddistinti dall’assenza di grandi progettualità strategiche condivise.

Sarebbe auspicabile, inoltre, che fin dalla stessa definizione nominalistica il nuovo ospedale richiamasse l’unione del territorio: una prima ipotesi, ad esempio, potrebbe essere “ospedale del Monviso”.

L’associazione Area Vasta ha tra i suoi obiettivi statutari quello di sviluppare proposte di progettazione, analisi dei fabbisogni e dibattiti sulle tematiche territoriali. Pertanto, Area Vasta intende organizzare, coinvolgendo gli amministratori del territorio, un incontro operativo di carattere pubblico da tenersi all’inizio del 2024 durante il quale elaborare proposte concrete sui collegamenti stradali e ferroviari in tempo utile per la progettazione del nuovo ospedale.

Associazione Area Vasta