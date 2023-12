Ceva, 2 milioni di euro per la messa in sicurezza del Tanaro

Sono in dirittura di arrivo i lavori di messa in sicurezza del fiume Tanaro, a Ceva: proprio in questi giorni è stato affidato l’ultimo appalto, che completa così l’opera.

Iniziati diversi mesi fa con la sopraelevazione degli argini su entrambi i lati del fiume - nel tratto tra i due ponti sulla Provinciale e Battaglione Alpini -, con un intervento innovativo che prevede l’innalzamento degli argini attraverso delle paratie con vetri antisfondamento. Sono stati finanziati attraverso il PNRR per un importo di un milione di euro.

Eseguiti anche dei lavori di pulitura dell’alveo da sabbia e detriti per un coso di 300 mila euro, interamente finanziati dalla Regione Piemonte. Vicino al ponte dell’oratorio, invece con un finanziamento statale di 800mila euro, i lavori si sono resi necessari per il ripristino dell’area fortemente danneggiata dall’evento alluvionale.

“Grazie a questi interventi la nostra città è più sicura - ha spiegato il sindaco Vincenzo Bezzone -. Purtroppo gli eventi climatici avversi non sono più una rarità e quindi bisogna imparare a conviverci, facendosi trovare preparati, puntando sulla prevenzione. Proprio quello che è stato fatto attraverso questi lavori sul fiume Tanaro”.