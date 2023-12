Cuneo, contenzioso su tettoia Vinaj: si attende ancora la sentenza finale

A che punto è il contenzioso legale che vede protagonisti il Comune di Cuneo e la tettoia Vinaj srl, rapporto conflittuale che vede il secondo soggetto citato in tribunale dal primo per mancato pagamento di diverse annualità di gestione dell'omonimo immobile in piazza Foro Boario?

L'assessore Valter Fantino ha risposto alla domanda – presentata dal consigliere Beppe Lauria in una nuova, ennesima, interpellanza – nel corso del consiglio comunale di dicembre: "Siamo attualmente in attesa del deposito della sentenza – ha detto - . Non sussiste però nessun termine perentorio di tempo, è bene dirlo. Di sicuro, non ci saranno più udienze".

La causa legale è stata intentata dal Comune il 4 giugno 2021. Per l'ente pubblico, l'obiettivo è quello di raggiungere il pagamento del dovuto come annualità non pagate più gli oneri di monetizzazione dei parcheggi, e il riconoscimento del diritto alla risoluzione contrattuale con la restituzione dell'immobile.

Lauria: "Quel milione di euro non lo recupereremo mai"

Lauria ha presentato il proprio documento con l'intento di "mettere un punto alla questione". Ma il consigliere di Indipendenza! ha rivolto in questo caso l'attenzione anche su Baladin, che proprio nella tettoia Vinaj mantiene il suo "Open": "Che senso ha, per chi ora occupa la tettoia, mantenere in essere un rapporto di questo tipo? Qualunque contratto ha una clausola di rescissione".

"Abbiamo intentato una causa per avere i soldi, l'abbiamo fatto anche per rescindere il contratto? Perché, al di là di tutto, credo si debba uscire da una situazione che ormai ci vede privati di una cifra di quasi un milione di euro, che non recupereremo mai. E non sono soldi 'nostri', ma dei cittadini".

Le minoranze puntano il dito contro l'amministrazione Borgna

Franco Civallero (FI) ha ricordato come in origine la sentenza conclusiva si sarebbe dovuta raggiungere entro la fine dell'anno. Eventualità ormai con ogni probabillità disattesa.

"La storia vede contrapposto il Comune e il presidente della Damas, uniti da un doppio canale di rapporto: quello su tettoia Vinaj e quello sul PING – ha aggiunto Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni) - . Un rapporto che risale all'amministrazione precedente, dalla quale sappiamo quella attuale fatica molto a prendere le distanze".

Per Giancarlo Boselli (Indipendenti) la questione della tettoia Vinaj "è una delle più gravi che l'amministrazione sta cercando di affrontare, e di cui la sindaca ha responsabilità diretta non solo per il mandato attuale ma anche, assieme ad altri assessori, per quello precedente".