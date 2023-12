Cuneo, Spedale sull'area ex Enel: "Nessun parcheggio di testata ma il progetto prevede centottanta nuovi posteggi"

È tornata anche nell'ultimo consiglio comunale – dopo un passaggio nel precedente e alcuni momenti vissuti in commissioni consiliari - la discussione sul progetto di riqualificazione dell'area ex Enel di Cuneo, grazie alle richieste realizzate da Claudio Bongiovanni (Cuneo Mia) e Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni).

Se l'interpellanza del secondo torna a battere sul "giallo dei cartelli" – ovvero il fatto che alcuni dei cartelli apposti in occasione dell'inizio della demolizione contenessero mera indicazione di "manutenzione straordinaria", dicitura poi successivamente corretta – quella del primo si concentra invece sul bilancio ambientale del progetto e sul fatto che, a causa della sua approvazione, l'area ex Enel non possa più venir scelta come sede per uno dei tanto agognati, e richiesti, parcheggi di testata.

I dubbi di Bongiovanni e Sturlese

"L'amministrazione quale crede che sarà il bilancio ambientale dell'operazione? – ha chiesto Bongiovanni – Per ripensare la mobilità cittadina nell'ottica della difesa del verde e del benessere servono parcheggi di testata degni di questo nome, oltre al coraggio di osare ma, in questi anni, si sono solo tentate soluzioni raffazzonate e confusionarie".

"Mi chiedo poi il senso di spostare l'Eurospin, nemmeno troppo lontano, in quell'area – prosegue il consigliere - . Posti di lavoro in più? Mi pare difficile immaginarne. Non si corre il rischio di impoverire commercialmente il centro della città al costo di una ciclabile e di una rotonda? Queste, poi, compensano davvero la mancata costruzione di un parcheggio di testata in zona?"

Sturlese, come detto, si è concentrato di più sulla puntualità dei passaggi progettuali, in particolar modo della demolizione dell'esistente (che lui continua a sostenere essere stata fatta partire a seguito della presentazione della sola CILA): "Non si può non evidenziare un caos procedurale mantenuto, una confusione intollerabile e che consideriamo foriera di illeciti fino a prova contraria – ha detto - . Altrettanto evidente è, poi, che la macchina comunale, per carenze di organico, sovraccarico di lavoro o altro, stia riscontrando da tempo tutta una serie di problematiche importanti e concrete nella gestione del lavoro".

Spedale: "Demolizioni partite con una SCIA"

A rispondere l'assessore Alessandro Spedale, che ha convenuto su uno dei punti indicati da Bongiovanni: "Non si propone un parcheggio di testata vero e proprio, è vero, ma si parla di 180 posti ad asservimento pubblico, oltre ad altri interventi collegati in quella zona e in quelle limitrofe. Inoltre, un'ampia area a parcheggio collegata pedonalmente con corso Francia lungo il campo d'atletica è prevista dalla variante 31 al Piano Regolatore".