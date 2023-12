Dalla Città di Mondovì 35mila euro in favore delle strutture private che gestiscono i servizi per l’infanzia

Come già annunciato nelle scorse settimane, l’Amministrazione comunale ha stabilito in questi giorni gli appositi contributi in favore dei servizi all’infanzia privati aventi sede operativa a Mondovì e convenzionati con il Comune per l’anno educativo 2023/2024. Una somma complessiva di 35mila euro volta a rafforzare e a qualificare il sistema locale integrato dei servizi all’infanzia, favorendo un miglior raccordo tra servizio pubblico e servizio privato. Come anticipato, il 30% del sostegno economico complessivo andrà a coprire i costi generici di gestione, mentre il 70% fungerà da incentivo per la riduzione delle tariffe.

Nello specifico, sono stati assegnati 7.446,94 euro al micronido “Il nido del Merlo” (14 iscritti su 18 posti di capienza), 8.810,57 euro al micronido “La capriola a Piazza” (17 iscritti su 20 posti di capienza), 12.530,25 euro all’asilo nido “Lo gnomo scalzo” (25 iscritti su 26 posti di capienza) e 6.212,24 euro al micronido Sant’Anna Avagnina (10 iscritti su 20 posti di capienza). In questa fase saranno direttamente liquidati i contributi per la gestione generica delle strutture e il 50% dei contributi destinati alla riduzione delle tariffe. Il restante saldo del 50% sarà viceversa erogato al termine dell’anno educativo 2023/2024, previa rendicontazione analitica dei costi gestionali sostenuti, degli abbattimenti tariffari concessi e dell’attività generale svolta.