Fantino sullo sferisterio di Cuneo: "Manutenerlo non significa impedirne il futuro spostamento"

Per l'assessore allo sport del Comune di Cuneo Valter Fantino il cuore del dibattito rispetto ai lavori di manutenzione che presto coinvolgeranno lo sferisterio di piazza Martiri della Libertà è "che si tratta unicamente di questo, una manutenzione straordinaria atta a mettere a posto qualcosa che, attualmente, non lo è".

Parole che Fantino ha espresso nel corso dell'ultimo consiglio comunale dell'anno in risposta a un'interpellanza di Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni), che nel proprio intervento ha ricordato una volta in più come la struttura, secondo Piano Regolatore, dovrebbe essere spostata nell'area del Palazzetto dello Sport (nell'ottica di riqualificare la piazza e realizzarci sotto un parcheggio interrato): "Siamo all'assurdo – ha detto – spostiamo fuori dalla città l'ospedale e teniamo in centro una struttura sportiva".

"I lavori previsti e presentati dalla società gestrice Subalcuneo sono di un certo peso e, secondo noi, la documentazione relativa ai certificati di controllo del palazzetto risulta non conforme perché troppo vecchia – ha aggiunto il decano del consiglio comunale - . Come mai non sono stati aggiornati? Lo si faccia. Ma ricordiamo che dal recupero di aree come piazza Martiri passa la ricostruzione del senso di comunità del quartiere Cuneo centro".

Civallero: "Nessuno si lamenta della presenza dello sferisterio"

Lo spazio dedicato alla discussione è stato occupato da interventi della minoranza, chi d'accordo con le domande realizzate da Sturlese e chi no.

"Ribadisco la mia convinzione nel ritenere che lo Sferisterio rimanga lì dov'è – ha detto per esempio Beppe Lauria - : la struttura è utilizzabile, e posso assicurare che nessuna associazione sportiva fa giocare persone in aree non pertinenti e a rischio. Anzi, il progetto va proprio nell'ottica di garantire ulteriore sicurezza: molta della struttura è vetusta e serve manutenzione".

Anche Franco Civallero (FI) si è espresso a sostegno della richiesta di Subalcuneo (di cui, tra l'altro, è vicepresidente): "Pensare di poter cacciare lo sferisterio invece di valorizzarlo è assurdo – ha detto - . La struttura non fa male a nessuno e, sinceramente, non ho mai visto nessuno lamentarsi della sua presenza. Il progetto prevede normalissime riqualificazioni, di cui io stesso sono il primo a sottolineare l'importanza".

Chi invece sostiene le parole di Sturlese è Giancarlo Boselli (Indipendenti): "Non vorrei ci si schierasse pro o contro lo sport in sé – ha detto - : la questione del collocamento dell'impianto non c'entra nulla, il punto è il rifacimento della piazza, non dello Sferisterio. Questo chiedono il quartiere e i residenti, da vent'anni; che la struttura sia attuale o riqualificata, se la piazza rimane l'ammasso di macchine che è adesso non cambia nulla".

Fantino: "Manutenere non preclude un possibile spostamento"

Nella sua risposta Fantino ha specificato la natura dell'intervento. E come questo non pregiudichi affatto la possibilità di spostare la struttura: "La convenzione, seppur rinnovata per dieci anni, può essere rescissa dal Comune in qualunque momento (stanti i necessari tempi burocratici)".