La Città di Mondovì amica della cultura: 21mila euro per eventi, attività e iniziative in ambito culturale

In ottemperanza con il Documento Unico di Programmazione e nell’ottica di rafforzare l’immagine di Mondovì come “Città della Cultura”, l’Amministrazione comunale ha stanziato nei giorni scorsi un contributo complessivo di 21mila euro (ben 5.000 in più dello scorso anno) in favore degli eventi, delle attività e delle iniziative in ambito culturale svoltesi nel corso del 2023. Un sostegno concreto agli enti privati cittadini senza finalità di lucro che nell’anno in corso sono riusciti a coinvolgere artisti, spettatori e visitatori e a promuovere così l’intero territorio monregalese a livello provinciale, regionale e nazionale.

"Per tutte le istanze ritenute ammissibili sarà erogato un contributo minimo di 200,00 euro, destinato evidentemente a crescere in funzione dell’autorevolezza degli eventi portati a termine" il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessora alla Cultura, Francesca Botto. "La misura si affianca alle analoghe disposizioni approntate per gli eventi sportivi e per le feste patronali e frazionali, a testimonianza di quanto la nostra azione amministrativa risponda ad una logica olistica in grado di coinvolgere l’intera comunità monregalese. La storia della nostra città e gli attuali flussi turistici, però, ci impongono di guardare alla cultura con occhi ancora più attenti. Da qui, dunque, la scelta di aumentare del 30% il contributo complessivo stanziato rispetto allo scorso anno. Un segnale di riconoscenza verso il tessuto culturale monregalese, ma anche la chiara volontà dell’Amministrazione di investire in un settore sempre più importante per la società e per l’intero territorio".

Nei prossimi giorni verrà pubblicato, sul portale istituzionale dell’ente, l’apposito bando pubblico per l’assegnazione dei suddetti contributi, comprensivo dei dettagli tecnici di partecipazione.