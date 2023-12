L'associazione Fiori di Bambù e il Circolo delle idee già al lavoro per il Carnevale di Mondovì: aperte le iscrizioni

Anche se siamo ormai immersi nelle festività natalizie, è già tempo di pensare al carnevale!

Mondovì è pronta a rilanciarsi alla grande in una delle sue tradizioni più amate e seguite, con un gruppo tutto nuovo che proporrà un grande carro allegorico con annesso gruppo mascherato: l'Associazione Fiori di bambù, in collaborazione con il Circolo delle Idee, per il Carnevale 2024 organizza “Incubo”, con il quale si sfilerà non solo agli eventi di Mondovì previsti per l'11 ed il 25 febbraio, ma anche a Busca il 21 gennaio e a Fossano in notturna il 27 gennaio.

Le iscrizioni sono aperte tutti i giorni presso l'enobar “Il Ciottolo” di Mondovì in piazza Santa Maria Maggiore e presso “Barianna-Gelateria del Centro” sempre a Mondovì in via Sant'Agostino. Il costo dell'iscrizione è di 65 euro (acconto 40 euro, saldo alla consegna del costume), 30 euro per i ragazzi e bambini Under 12. Per ulteriori informazioni potete visitare i nostri canali social o contattare il numero 331 4603583 (Ale). Vi aspettiamo!