Mondovì, al Ferrone secondo appuntamento mensile con "Mettiamoci in gioco"

Sabato 23 dicembre dalle 14:30 alle 18:30, presso l’oratorio della parrocchia di Santa Maria Maggiore – in via San Bernolfo nel rione Borgo Ferrone, si svolgerà il secondo appuntamento mensile di “mettiamoci in gioco” versione “Christmas edition”.

Mettiamoci in gioco è un’iniziativa, aperta a tutti, nata dalla sinergia tra la “proloco cui dur ferun”, la parrocchia di Santa Maria Maggiore e l’Olimpic Ferrone

(squadra sportiva del rione) che intende avvicinare ragazzi, giovani ed adulti, ai giochi di ruolo ed ai giochi da tavolo per divertirsi mettendosi in relazione. Il progetto ha ottenuto un contributo dalla fondazione cr cuneo nel bando autunno 2023.

Il pomeriggio, consentirà a tutti, di divertirsi con numerosi giochi da tavolo e di cimentarsi in alcuni giochi di ruolo.

Il secondo appuntamento si avvarrà, nuovamente, della collaborazione del gruppo di gioco aperto di Peveragno.

L’evento è gratuito. E ‘necessaria la prenotazione inviando una mail a cuidurferun@libero.it

A tutti i partecipanti sarà offerta la merenda.