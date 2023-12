“Natale col cuore” a Bagnolo Piemonte. La Croce Verde promuove solidarietà e volontariato

La Croce Verde Bagnolo ha partecipato domenica 17 dicembre al consueto appuntamento per le festività di fine anno promosso dal comune di Bagnolo Piemonte intitolato ‘Natale col cuore’.

L’iniziativa ha visto protagonista della giornata il mercatino solidale organizzato dalle associazioni bagnolesi in piazza San Pietro, la maratona alla sua seconda edizione e il concerto bandistico.

La Croce Verde ha presenziato ai mercatini solidali con il suo stand dove è stato distribuito il calendario dell'associazione per l'anno 2024, grazie al quale la pubblica assistenza bagnolese potrà facilmente raggiungere le case dei cittadini, le scuole, gli uffici e le ditte della cittadina per promuovere la cultura del volontariato e le attività svolte ogni giorno a favore della collettività grazie all'impegno dei volontari.

“L’iniziativa - spiegano dal nuovo direttivo, eletto nel mese di ottobre, che vede la riconferma alla presidenza il bagnolese Matteo Paire, - ha una doppia valenza far conoscere il volontario Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze) e poter reclutare nuovi volontari che possano aiutare chi ha bisogno di aiuto”.

La scorsa domenica, 10 dicembre, l'associazione ha inaugurato una nuova ambulanza durante la festa sociale, il nuovo mezzo che è stato benedetto dal parroco don Osvaldo Malerba, sostituisce il vecchio ormai in disuso che sarà utilizzato per i trasporti ospedalieri in convenzione con la Asl Cn1.