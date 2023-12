Savigliano, il bilancio all’esame del Consiglio comunale

Tra i principali punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale di Savigliano, che il presidente Piergiorgio Rubiolo ha convocato per domani sera, mercoledì 20 dicembre alle ore 17, figura il bilancio di previsione 2024/2026 con tutti gli annessi, a partire dall’approvazione del piano triennale dei lavori pubblici.

Sei gli emendamenti al documento finanziario , cinque presentati dal gruppo Spazio Savigliano dei consiglieri Paolo Tesio, Giorgia Seliak e Giacomo Calcagno e uno dall’ex sindaco Giulio Ambroggio.

Previste, tra i 17 punti all’esame dell’aula, anche alcune nomine che riguardano le Consulte Ecologia, Solidarietà e la designazione di un nuovo componente la commissione Biblioteca a seguito di dimissioni.

Nella stessa seduta anche la determinazione dei compensi agli amministratori, dell’imposta Imu e altre tematiche di carattere finanziario.

Verrà esaminato anche il piano triennale di alienazione e valorizzazione di immobili di proprietà comunale.

Curioso annotare come sia all’ordine del giorno anche la presa d’atto che non sono pervenute in municipio domande da destinare ad interventi su edifici di culto.

Due le interrogazioni, una riferita alle condizioni di degrado in cui versa il “cinerario” nel cimitero e l’altra sulla partecipazione o meno dell’amministrazione comunale al bando “PieMonta in bici: infrastrutture ciclistiche strategiche”.

Entrambe sono state presentate dai tre consiglieri di minoranza di centrosinistra, Tesio, Seliak e Calcagno.