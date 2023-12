Silvia Ghione è la nuova Castellana del Carnevale saluzzese

Silvia Ghione, originaria di Scarnafigi e cittadina di Saluzzo, casalinga, sposata con Rosso Ivano e mamma di Carlotta, è la nuova Castellana del Carnevale di Saluzzo. La neo eletta si presenterà alla città sabato 20 gennaio alle 17 alla presenza del confermatissimo Ciaferlin, Aurelio Seimandi. Oltre alla nuova Castellana, il 96° Carnevale Città di Saluzzo lancia, insieme al 70° Carnevale di Rivoli e al Carnevale di Barge - che giunge quest’anno alla sua nona edizione - il 6° “Carnevale delle 2 Province”.

Nichelino, Piobesi T.se, Roletto, Luserna San Giovanni, Carmagnola, Racconigi, Centallo/Fossano, Villafalletto, Moretta, Scalenghe: sono questi i paesi che prepareranno i dieci carri che le giurie del grande Carnevale dovranno valutare nella grande sfilata saluzzese, mentre Verzuolo e Saluzzo (Oratorio don Bosco) confermano il loro impegno con "Carrinfrutta", unicità del panorama piemontese che con dedizione e passione il territorio continua a proporre.

“Ripartiamo con rinnovata fiducia, maturata dall’aver consolidato la nostra presenza nel panorama italiano in qualità di ‘Carnevale Storico’ - Ministero della Cultura - con una sfilata importante e partecipata. Ripartiamo anche da un risultato che ci dà lo slancio: dieci grandi carri in cartapesta e due Carrinfrutta, perché tradizione e innovazione devono continuare ad incontrarsi e dialogare.”

La festa entrerà nel vivo sabato 20 gennaio quando oltre alla presentazione della Castellana, si terrà il “grande veglione” al Pala Crs di Saluzzo (via Don Giacomo Soleri, 16) con Dj Matteo Dianti e le maschere degli Amis del Carlevè. Domenica 28 gennaio l’investitura del Conte Verde e della contessa di Rivoli; sabato 3 febbraio con la sfilata notturna del 9° Carnevale del Comune di Barge. Il giorno dopo, domenica 4 febbraio, sarà invece tempo della grande sfilata del 96° Carnevale Città Saluzzo. Domenica 11 febbraio a Saluzzo è in programma il 7° Carnevale degli Oratori - cui seguirà lunedì 12 febbraio il “Ballo dei bambini” e il “Gran Ballo” serale, entrambi presso il Pala Crs - e in contemporanea a Rivoli si terrà la sfilata del 70° Carnevale.